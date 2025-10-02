俳優キム・ウビン、自身のために作られたキャラクターに期待大！新ドラマでの変身が視線独占 | RBB TODAY

ドラマ『魔法のランプにお願い』の俳優キム・ウビンが、前代未聞の変身で世界中の視聴者のもとを訪ねる。

来る10月3日に公開を控えたNetflixドラマ『魔法のランプにお願い』は、約1000年ぶりに目覚めたランプの精霊ジーニー（演者キム・ウビン）が、感情が欠如した人間ガヨン（演者スジ）に出会い、3つの願いを巡って繰り広げる“ファンタジーロマンティックコメディ”だ。

世間知らずのジーニーと感情を知らないガヨンの危うい願いを聞く奇想天外な物語を期待させる。

キム・ウビンが演じるジーニーは、願いをエサに人間を試し、惑わす悪魔の面とともにどこか天然なところを持つリアルなキャラクターだ。先立って公開されたポスターと予告編では、キム・ウビンの今まで見せたことのない異国的なビジュアルの変身が新鮮な面白さを与え、人々を虜にした。

ドラマ『紳士の品格』『相続者たち』に続き、ヒットメーカーのキム・ウンスク作家と3度目のタッグを組むことになったキム・ウビンは、自身にぴったりなキャラクターの誕生を予告する。

神秘的でカリスマ性に溢れた外見に、どこか憎たらしい魅力を兼ね備えた風変わりなギャップ、キム・ウビンの代名詞のしらじらしい演技で、視聴者を新しいファンタジーロマンティックコメディの世界に招待する。

何よりもキム・ウンスク作家が執筆段階からキム・ウビンを念頭に置いて、ジーニーを作りあげたと話し、好奇心をさらに刺激している。

このように、キム・ウビンは今作ならではのファンタジーの世界観のなかで、危うい運命的なロマンスを繰り広げ、世界中のファンに魔法のようなときめきを届ける見通しだ。

「恰好が独特なのに、キム・ウビンの顔に説得される」「キム・ウンスク作家の台詞の“味”をちゃんと生かしている」「キム・ウビンとスジの組み合わせなら、信じて見る」など、キム・ウビンへの反応が熱く続いている。

これまでジャンルを問わずキャラクターを具現する力と幅広い演技を見せてきたキム・ウビン。『魔法のランプにお願い』を通じて、彼がまたどんな顔で視聴者を魅了するのか、期待感が高まっている。

なお、ドラマ『魔法のランプにお願い』は10月3日、Netflixで公開予定だ。

◇キム・ウビン プロフィール

1989年7月16日生まれ。韓国・ソウル出身。身長188cm。2008年からファッションモデルとして活躍し、2011年にドラマ『ホワイトクリスマス』（KBS）を通じて本格的に俳優デビュー。『紳士の品格』（SBS）、『相続者たち』（SBS）、映画『技術者たち』といった多彩な映像作品に出演した。その後、2017年に上咽頭がんの診断を受けて活動を中断。闘病生活の末に2020年から芸能界に復帰し、ファンミーティングやドキュメンタリー番組のナレーションなど、活動を再開している。2022年にはドラマ『私たちのブルース』、映画『宇宙＋人』に出演した。2015年から女優のシン・ミナと交際している。

