『イカゲーム』妊婦役チョ・ユリ、ショートカットにイメチェン！洗練されたルックに視線釘付け | RBB TODAY

歌手兼女優チョ・ユリが、フランス・パリで開催されたラグジュアリーブランド「LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）」の2026春夏ウィメンズコレクションショーに公式招待され、場を輝かせた。

パリファッションウィークに参加したチョ・ユリは、黒と白のチェックショールとフリルのディテールがポイントの衣装で、洗練されていて洒落たルックを披露した。

特に、今回のイベントで初めて公開したショートカットヘアで“イメチェン”を試みて、注目を集めた。

この日のイベントには、女優ペ・ドゥナ、ガールズグループBLACKPINKのリサ、ボーイズグループStray Kidsのフィリックスなど、芸能人が大勢参加し、ショーを輝かせた。

（写真＝「LOUIS VUITTON」、WAKEONE）チョ・ユリ

チョ・ユリもフロントロウでショーを観覧して場を輝かせ、さまざまな雑誌の取材に応じてフォトセッションに参加。会場の臨場感溢れる雰囲気を伝えた。

なお、チョ・ユリは最近、Netflixドラマ『イカゲーム』シーズン2とシーズン3でジュニ役として出演し、世界中のファンに強烈な印象を残した。女優としてのポテンシャルを証明した彼女は現在、Netflixドラマ『バラエティ』（原題）の撮影にも邁進しており、音楽と演技を行き来するオールラウンダーとしての面を見せ続けている。

◇チョ・ユリ プロフィール

2001年10月22日生まれ。2017年に放送されたオーディション番組『アイドル学校』（原題）に出演。惜しくもデビューメンバーには選ばれなかった。Stone Musicエンターテインメントで9カ月間練習生期間を過ごした後、オーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEとしてデビューした。現在はStone Musicエンターテインメント含む事務所が一つに統合された新規レーベル「WAKEONEエンターテインメント」に所属している。2021年10月、1stシングルアルバム『GLASSY』を通じて、ソロデビューを果たした。

