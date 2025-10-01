「信じられない」ジャッキー・チェン、大人気K-POPグループ公演に“サプライズ登場”！夢の共演SHOTに反響【PHOTO】 | RBB TODAY

俳優ジャッキー・チェンと人気K-POPアイドルSEVENTEENの交流が話題を集めている。

ジャッキー・チェンは10月1日、自身のインスタグラムを更新し、「Seventeenに特別ゲストとしてコンサートに招待していただき、心から感謝します！とても楽しい時間を過ごしました！」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、9月27日に開催されたSEVENTEENのワールドツアー「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]」香港公演にサプライズ登場したジャッキー・チェンの姿が収められている。ステージ上でSEVENTEENのメンバーたちと同じポーズを決める様子が印象的だ。

また別の写真では、舞台裏で中国人メンバー・ジュンと肩を組み、SEVENTEENと仲睦まじく写真に収まる姿がファンの注目を集めた。

ジュンとジャッキー・チェンは、今年8月に中国で公開され、日本では12月に公開を控える映画『シャドウズ・エッジ』で共演しており、その縁を背景にした今回のサプライズ登場が大きな話題となっている。

この投稿を見たファンからは「新メンバーに迎えます」「信じられない」「伝説」「すごすぎ」といった反応が寄せられている。

なおSEVENTEENは今後、アメリカ・タコマ、ロサンゼルス、オースティン、サンライズ、ワシントンD.C.の北米5都市での公演を経て、11月からは日本4都市のドームを巡る日本ツアーを開催する予定だ。

