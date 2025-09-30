韓国ゲイタレント大絶賛の俳優チュ・ヨンウ、タイで流行りのK-POPダンスメドレーを披露 | RBB TODAY

俳優チュ・ヨンウがタイ・バンコクで開催された初の単独ファンミーティングを成功裏に終え、海外ファンの心を熱くした。

去る9月28日、チュ・ヨンウはバンコクで開催された「2025 CHOO YOUNG WOO ASIA FANMEETING TOUR＜Who（is）Choo？＞ in BANGKOK」を通じて、現地のファンと意味深い時間を過ごした。

オープニングステージでは俳優パク・ボゴムの『Uphill』を熱唱し、甘美な声で会場を染め上げ、華やかなスタートを切った。

「チュ・ヨンウは誰か」というファンミーティングのタイトルの下、チュ・ヨンウの過去と現在の姿を網羅した「The Tale of Mr. Choo」から、最近の作品の名場面を一緒に見ながら話をする「YOUNG WOOとさまざま」、ファンのニーズを満たすチャレンジといった多様なミッションを進行する「Who（Mission）Choo？」など、豊富なコーナーでファンとともにした。

（写真＝J, WIDEカンパニー）チュ・ヨンウ

特に、チュ・ヨンウはドラマ『トラウマコード』のなかのヤン・ジェウォンに変身し、ファンと特別な瞬間を共有するかと思えば、ミュージカルナンバーとともにデジタルシングル『If only time could stop』を披露し、感動を加えた。

続けて、ボーイズグループCORTISの『FaSHioN』『GO！』、男女混合グループALL DAY PROJECTの 『WICKED』、映画『K-POPガールズ！デーモン・ハンターズ』のOST『Soda Pop』などで構成されたダンスメドレーを披露し、ユニークな魅力を発散した。韓国・ソウル公演と差別化された選曲は、ファンにまた別の楽しみを与えた。

そして、最後にロイ・キムの『The Lullaby』を歌いながら温かく公演を終えた。

