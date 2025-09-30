俳優イ・ビョンホン＆女優ソン・イェジン共演の話題作『仕方がない』、韓国でIMAX上映決定 | RBB TODAY

俳優イ・ビョンホンと女優ソン・イェジンが共演した映画『仕方がない』（原題）がIMAXポスターを公開した。

『仕方がない』は、すべて叶えたと感じるほど人生に満足していた会社員マンス（演者イ・ビョンホン）が突然解雇された後、妻と2人の子供を守るために、そして苦労して用意した家を守るために、再就職に向けた自分だけの戦争を準備する物語を盛り込む。

敵なしのボックスオフィス1位で劇場街を安定させている今作が、好奇心を刺激するIMAXポスターを公開した。

精鋭だらけの制作スタッフが参加した完成度の高いプロダクションと、スクリーンでそのまま経験できる独創的なミザンセーヌは、IMAXの大型スクリーンと鮮明な解像度を通じてさらに立体的に具現されるだろう。

（写真＝CJ ENM、Mohoフィルム）『仕方がない』IMAXポスター

特に、強烈な没入感を誘う物語とディテールを盛り込んだだけに、さまざまな上映形式で経験できる極上の映画体験に期待が高まっている。

公開されたポスターは、片方にはラテックス手袋を、もう片方にはオーブン用のミトンをはめたマンスの手を洗練されたビジュアルで盛り込んで視線を釘付けにしている。

また、オーブン用のミトンから現れた銃の輪郭は再就職の競争に飛び込んだマンスが直面する緊張感あふれる展開を予告する。このように豊かな劇場体験をプレゼントするIMAXポスターを公開した『仕方がない』は、スクリーンを埋め尽くす俳優たちのエネルギーと圧倒的な見どころで観客を楽しませている。

なお、映画『仕方がない』は9月24日から韓国で上映中だ。

（記事提供＝OSEN）

