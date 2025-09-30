えっ、そんな大胆な…KARA・ギュリ、砂浜で見せた“あみあみ水着ショット”で視線独占「美人すぎ！」【PHOTO】 | RBB TODAY

K-POPガールズグループKARAのメンバー、ギュリが大胆な水着ショットを公開して話題だ。

ギュリは最近、自身のインスタグラムを更新。

「最後の夏の海を見送った。バイバイ、来年また会おうね」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真では、麦わら帽子を被り黒のクロシェ風スイムウェアに身を包んだギュリが、とある砂浜でリラックスした様子を見せている。お酒が入っているとみられるグラスを手に持ち、少し紅潮しながらもにこやかな笑顔をカメラに向けている。

現在37歳とは思えない童顔ビジュアルはさることながら、スイムウェアから際立つ引き締まったスタイルで見る者の視線を独占したギュリ。投稿を目にしたファンからは「すべての写真が眩しい」「可愛すぎる！」「美人すぎ」「大好きだ…」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝ギュリInstagram）

なお、ギュリが所属するKARAは7月5～6日に横浜・ぴあアリーナMM、8月2～3日に神戸・GLION ARENA KOBEで日本アリーナツアー「KARASIA：MAGICAL WORLD」を開催した。

◇パク・ギュリ プロフィール

1988年5月21日生まれ。1995年に子役としてデビューし、2007年にKARAのメンバーとして本格的に音楽活動をスタートさせた。女優に転向した2016年からは、ドラマ『蒋英実』『恋の花が咲きました』、映画『2つの恋愛』『サヨナラの伝え方』『Beautiful Food』『Revive by TOKYO24』などで安定的な演技を披露しながら女優としてのキャリアを積んでいる。

