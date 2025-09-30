衝撃映像?!LE SSERAFIM、新曲『SPAGHETTI』の型破りプロモーションにファン騒然 | RBB TODAY

LE SSERAFIMが衝撃的な映像を公開し、カムバックの幕開けを告げた。

LE SSERAFIMが10月24日に1stシングル『SPAGHETTI』でカムバックするにあたり、9月28日に公式ユーチューブチャンネルを通じて関連映像をサプライズ公開した。

公開されたのは「トマト事態です」というタイトルの約48秒の映像だ。緊張感あふれるバイオリン協奏曲が流れる中、5人のメンバーが奇想天外なポーズを次々と披露している。

（写真＝LE SSERAFIM公式YouTube）

映像の舞台はホテルの一室とみられ、セルフカメラで撮ったような粗い画質も異彩を放っている。特に、スパゲッティを持ったままユーモラスなシーンを繰り広げるメンバーたちの姿が印象的で、最年少のウンチェが美貌を崩してまで見せた体当たりの演技が目を引いた。

スパゲティが登場することから新曲に関連する映像だと思われるが、あまりに型破りな演出のため、新曲のコンセプトを容易に推測するのは難しい。ファンの間では「『CRAZY』の時よりさらに強烈だ」といった反応も出ている。

（写真＝LE SSERAFIM公式YouTube）

LE SSERAFIMは9月29日に新シングル『SPAGHETTI』のリリースを正式発表し、「絡みつくスパゲティのように抜け出せない魅力」というキャッチコピーで新曲のヒントを示した。今回のカムバックは、5thミニアルバム『HOT』以来、約7か月ぶりとなる。

LE SSERAFIMは、10月9日に「EAT IT UP!」というコンテンツを皮切りに本格的なプロモーションを開始する。22日にMVティザーを公開し、リリース日の24日午後1時にMV本編が解禁となる。

なお、LE SSERAFIMは最近、自身初のワールドツアー「2025 LESSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’」で全18地域・27公演を成功させ、世界中のファンを魅了した。11月18・19日には東京ドームでアンコール公演を開催する。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

■【写真】ウンチェ、露出多めの“ひも衣装”

■【写真】チェウォン、“透け感ドレス”でみせた曲線美

■【写真】カズハ、引き締まった美ウエスト