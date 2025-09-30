女優と交際中の『暴君のシェフ』俳優イ・チェミン、“匂わせ投稿”やカップルリングについて説明「それは秘密」 | RBB TODAY

ドラマ『暴君のシェフ』でブレイクした俳優イ・チェミンが、交際中の女優リュ・ダインとの“匂わせ投稿”について言及した。

9月30日、イ・チェミンはソウルのカフェで28日に幕を下ろした『暴君のシェフ』の終映インタビューを行った。

劇中、イ・チェミンは母の死にまつわる真実を明かそうとする国王、ヨンヒ君（イ・ホン）役を演じた。ニールセンコリアによると、『暴君のシェフ』最終回の視聴率は全国平均17.1％、最高19.4％を記録し、自己最高を更新して有終の美を飾っている。

主演ドラマの大ヒットを受け、イ・チェミンへの関心も一段と高まっている状況だ。特に、公開恋愛中のリュ・ダインとの関係も注目を集めている。

インタビューに応じたイ・チェミンは、公開恋愛について「負担感があるというより、それだけ役に没入できる。むしろその役に最善を尽くさなければという情熱を持たせてくれる。キャラクターとして見せることで、視聴者も没入できると思う。そうなるように最善を尽くし、マインドコントロールをしている」と語った。

（写真提供＝OSEN）イ・チェミン

先立って行われた『暴君のシェフ』の打ち上げで、イ・チェミンはリュ・ダインとのカップルリングではないかと推測された指輪を着用して登場し、話題になった。

これについて彼は「そういう意図ではなく、ファッションとしてつけた。そこで写真が撮られるとは思っていなかった。打ち上げは楽しもうという気持ちで行った。結果的には自分のミスだ」と説明した。

その指輪がカップルリングかと問われると、「それは秘密」と答え、いたずらっぽい表情で笑いを誘った。

また、前日の9月29日には、誕生日を迎えたリュ・ダインがインスタグラムを更新し、ケーキを持った写真を投稿した。このケーキが、誕生日を迎えたイ・チェミンが9月16日に投稿したケーキと酷似しており、「ラブスタグラムではないか」と注目された。

これについてイ・チェミンは「実際は違うが、記事になった。それだけ注目してくださっているんだなと思った」と語った。

イ・チェミンは「この仕事をしている以上、そうした負担を受け止めなければならないのが本分だと思う。それをどれだけうまく解消し、前向きに受け止めるかだと思う。だからマインドコントロールのために一生懸命運動もしている」と話した。

2000年生まれの同い年であるイ・チェミンとリュ・ダインは、2023年のドラマ『イルタ・スキャンダル～恋は特訓コースで～』で共演した。その後、2024年3月に熱愛説が浮上すると、すぐに事実を認め、公開恋愛を続けている。

2人はお互いへの愛情を示し続け、ファンから応援されている。

◇イ・チェミン プロフィール

2000年9月15日生まれ。韓国・京畿道出身。身長190cm。高身長とアイドル級のビジュアルを併せ持つ人気若手俳優で、2021年にドラマ『ハイクラス～偽りの楽園～』でデビュー。以降も『時速493キロの恋』『還魂：光と影』『イルタ・スキャンダル～恋は特訓コースで～』『生まれ変わってもよろしく』に出演し、2024年6月公開のNetflixオリジナルシリーズ『ヒエラルキー』で主演を務めた。2022年9月から2024年5月にかけてKBSの音楽番組『ミュージックバンク』でMCを務め、IVEのウォニョン、LE SSERAFIMのホン・ウンチェと共演した。プライベートでは2024年3月、同じ2000年9月生まれで女優のリュ・ダインとの交際を認めた。

