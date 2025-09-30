SEVENTEEN・エスクプス×ミンギュ、K-POPユニット“史上初”の快挙！『HYPE VIBES』が初日売上60万枚越え | RBB TODAY

SEVENTEENの新スペシャルユニット、エスクプス×ミンギュ（C×M）が1stミニアルバム『HYPE VIBES』で鮮烈な成果を上げた。

9月30日、アルバム販売集計サイトHanteoチャートによると、エスクプス×ミンギュの『HYPE VIBES』は発売初日（29日）に60万575枚を売り上げ、日間アルバムチャートで1位を記録した。

K-POPユニットのアルバム初日売上としては歴代最多。発売と同時にハーフミリオンセラーを達成し、ユニットとしては異例の快挙で圧倒的な人気を証明した。

タイトル曲『5, 4, 3（Pretty woman）（feat. Lay Bankz）』は公開直後にBugsのリアルタイムチャートで1位を獲得し、Melon「Top100」にはタイトル曲をはじめ、『Fiesta』『Worth it』『For you』『Young again』『Earth』など全収録曲がランクインした。

グローバルファンの反応も熱い。『5, 4, 3（Pretty woman）』はスペイン、インドネシア、フィリピン、エジプトで1位を含む16の国・地域のiTunes「トップソング」チャートにランクイン。日本のLINE MUSICリアルタイム「ソングTop100」でも上位に定着した。

新アルバムは11の国・地域のiTunes「トップアルバム」で1位を席巻し、「Worldwide Album」チャートでは6位を記録。中国最大の音楽プラットフォームQQ Musicでは、販売額50万元突破で与えられる「ダブルゴールド認証」を発売直後に獲得した。さらに、初日売上だけで「デジタルベストセラーアルバム」EP部門の日間チャートはもちろん、週間チャートでも1位に輝いた。

タイトル曲のミュージックビデオも話題沸騰中だ。公開直後から再生数を急速に伸ばし、韓国・ドイツ・カナダ・インドネシアで1位を記録。「YouTubeミュージックビデオ・トレンディング・ワールドワイド」でも首位を獲得した。オンライン上では「世界で一番ホットなデュオ」「エンディングまで映画を観た気分」「レトロでありながらトレンディー」といった熱い反応が相次いでいる。

エスクプス×ミンギュは今作で全曲の作詞・作曲に参加し、誰もが一緒に楽しみ、つながれるアルバムを完成させた。2人は10月2日、Mnetの音楽番組『M COUNTDOWN』で新曲ステージを初披露し、さらなるヒットに拍車をかける予定だ。

◇エスクプス（S.COUPS）プロフィール

1995年8月8日生まれ。韓国・大邱出身。本名チェ・スンチョル。身長178cm。2015年5月にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。芸名「S.COUPS」は、本名であるスンチョルの頭文字「S」と大成功や大当たりを意味する「COUPS」を掛け合わせたもので、「チェ・スンチョル大成功」という意味が込められている。もともと芸能界に興味はなく、中学生時代に友人らによるサッカーの誘いから逃げようと塀を越え、校舎外に出たところでPLEDISエンターテインメントの関係者の目に留まりスカウトされた。グループ最年長メンバーで統括リーダー。

◇ミンギュ プロフィール

1997年4月6日生まれ。本名キム・ミンギュ。中学2年生の下校中にスカウトされ、オーディションを経て2011年にPledisエンターテインメントの練習生となった。その後、2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではサブラッパーを担当している。185cmを超える高身長と甘いマスクでかなり目立つビジュアルをしており、事務所が彼に目を付けた理由も「自社にもそろそろハンサムな練習生が必要だ」という理由から。

