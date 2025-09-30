BOYNEXTDOOR、新AL『The Action』コンセプト公開！“映画”をテーマに多彩なプロモーション展開 | RBB TODAY

BOYNEXTDOORが新アルバムのコンセプトフォトとフィルムを初公開した。

9月29日午後10時、BOYNEXTDOORは公式SNSを通じて5thミニアルバム『The Action』の「Play」バージョンのコンセプトフォトとフィルムを公開した。計27枚の写真と映像を一挙に公開し、ファンを楽しませた。

写真の中で6人は、自身の広告看板の前でモデルのようなポーズを取り、それぞれの魅力を放っている。金髪にイメチェンしたソンホは、物静かで気だるげな雰囲気を漂わせ、リウは看板の奇抜なイメージとは対照的に強烈な眼差しを披露。ジェヒョンはアクション映画の主人公のような看板の前でクールな魅力を放っている。テサンは幻想的でおぼろげなムードを演出し、イハンは非現実的なビジュアルで視線を釘付けにした。ウナクはフレッシュさと落ち着きを兼ね備えた姿で注目を集めた。

同時公開されたコンセプトフィルムでは、謎の人物から「君が出演した映画を見た。本当に気に入った」というメッセージを受け取る場面が登場し、「THE ACTION」と書かれた広告看板を背景に、メンバーの絵画のようなビジュアルが映し出され、新作への期待感を一気に高めた。

BOYNEXTDOORは新アルバムのリリースを控え、映画をテーマにした多彩なプロモーションを展開している。26日に公開されたVlog形式の映像では、映画制作チーム「TEAM THE ACTION」として、アメリカ・シカゴのフィルムフェスティバルに参加することを予告した。今回の公開された第1弾コンセプトフォトと映像は、異国情緒あふれる空間を背景に映画のワンシーンのような瞬間を切り取っている。

10月20日午後6時にリリースされる5thミニアルバム『The Action』は、成長への強い渇望を込めた作品で、「より良い自分」へと進む決意を歌う。破竹の勢いで躍進を続ける6人がどんな新たな音楽を届けるのか、期待が高まっている。

