『社内お見合い』“メガネ秘書役”キム・ミンギュ、本日（30日）ついに除隊！「早く良い作品で会いたい」 | RBB TODAY

俳優のキム・ミンギュがファンのもとに戻ってきた。

2024年4月1日に入隊したキム・ミンギュは、陸軍現役として兵役の義務を誠実に果たし、9月30日に国防の義務を終えて除隊した。

キム・ミンギュは所属事務所コンパニオンカンパニーを通じて「まず、長い間待ってくださったファンの皆さんに感謝の言葉を伝えたい。軍服務の期間を通じて一層成長できたと思う。早く良い作品でお会いできるようにしたい」と心境を語った。

所属事務所コンパニオンカンパニーも「健康に復帰したキム・ミンギュの今後の歩みに積極的なサポートを行う予定です。長い時間待ってくださったファンの皆さんに感謝を申し上げ、引き続きキム・ミンギュへの多くの応援と関心をお願いしたい」と伝えた。

（写真提供＝コンパニオンカンパニー）キム・ミンギュ

キム・ミンギュは2013年、tvNのドラマ『モンスター』でデビュー。以降『シグナル』『今週、妻が浮気します』『パフューム～恋のリミットは12時間～』『カンテク～運命の愛～』『コンビニのセッピョル』『スノードロップ』など、多様な作品を通じて確かな演技力とキャラクター表現力を証明してきた。

特にNetflixドラマ『社内お見合い』では、GOフードのカン・テム社長の秘書室長であり、親しみやすく忠誠心の強いチャ・ソンフン役を繊細に演じ、“メガネ男子”として大きな愛を受けた。さらに『聖なるアイドル』では、異世界の大神官レムブルリとアイドルのウ・ヨヌという1人2役を完璧にこなし、“人気俳優”としての地位を確立した。

