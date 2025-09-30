EXO・スホ、新曲『Medicine』MV公開！ミュージカル風演出で“恋の感情”をカラフルに表現 | RBB TODAY

EXOのスホが、新曲『Medicine』のMVを公開した。

9月29日午後6時、スホの4thミニアルバム『Who Are You』の収録曲『Medicine』のMVがユーチューブのSMTOWNチャンネルを通じて公開された。

オーストラリアでオールロケーション撮影が行われ、自由奔放なビジュアルが話題を集めたタイトル曲『Who Are You』に続き、再び大きな注目を集めている。

『Medicine』のMVは、スホのアイデアをベースに、一編のミュージカルのような雰囲気を演出するロングテイク手法で撮影された。恋に落ちて感じる多彩な感情をカラフルな色彩と融合させ、ユーモラスでウィットに富んだパフォーマンスとして表現している。

（写真提供＝SMエンターテインメント）スホ

『Medicine』は、「恋の熱病に苦しむ自分を癒せる唯一の薬は君だけ」という歌詞が印象的なレトロな感性が漂うインディポップナンバーで、スホ自身が「新しくダンスレッスンも受けながら全力を注いだ」と語ったことからも、10月2日にMnet『M COUNTDOWN』で披露される初ステージへの期待が高まっている。

今回のアルバムには、日常の出来事をスホらしい感性で表現した全7曲が収録されている。22日のリリース以降、iTunesトップアルバムチャートでシンガポール、香港、ウズベキスタン、インドを含む計24地域で1位を獲得するなど、グローバルな反響を呼んでいる。

なお、スホは9月30日にソウル・忠武アートセンター大劇場で開催されるスペシャル公演「The Moment：Live on Melon」のトップバッターとしてステージに立つ予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇スホ プロフィール

1991年5月22日生まれ。本名はキム・ジュンミョン。2012年4月にEXOのリーダーとしてミニアルバム『MAMA』でデビュー。EXOとして『Growl』『Overdose』『Call me baby』『Monster』『Ko Ko Bop』『Obsession』などヒット曲を発表する一方、2020年3月にソロアルバム『Self-Potrait』を発売した。また、ミュージカル『The Last Kiss』『笑う男』、映画『グローリーデイ』『飛べない鳥と優しいキツネ』、ドラマ『リッチマン～嘘つきは恋の始まり～』などに出演し、俳優としての可能性も認められた。2020年5月14日から兵役を務め、2022年2月14日に召集解除（除隊）された。

