「わぁ、やばい」見えそうで危ういポーズ…i-dle・ウギ、“ギリギリSHOT”に視線クギ付け！【PHOTO】 | RBB TODAY

i-dleのウギが危ういポーズでファンの視線を釘付けにした。

ウギは最近、自身のインスタグラムを更新し、「痛い」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、白のレース素材のノースリーブワンピースを着用したウギの姿が収められている。ミニ丈のワンピースでしゃがむ危ういポーズと、どこかアンニュイな表情が相まって、見る者の視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「美しい」「わぁ、やばい」「女神登場」「心臓が痛い」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ウギInstagram）

なお、ウギは9月16日に1stソロシングル『Motivation』をリリース。所属グループi-dleも、10月3日に日本1st EP『i-dle』をリリースする予定だ。

◇ウギ プロフィール

1999年9月23日生まれ。本名はソン・ユチ。2016年、北京で開催されたCUBE公開オーディションを通じて入社し、2018年に(G)I-DLEのメンバーとしてデビュー。愛らしい犬顔が特徴で、デビュー当時は“イプトク妖精”（アイドルに興味がなくても推さざるをえない魅力を持つアイドルのこと）と呼ばれ、2021年版の「世界で最も美しい顔100人」で22位にランクインされた経歴を持つ。そんな可愛らしい顔とは裏腹に、スタイルの良さが際立つメンバーの一人だ。中国人メンバーだが韓国語も得意で発音も良く、韓国人と間違われるほどの実力を持つ。

