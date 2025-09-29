【コンビニ商品で作れるカクテル本！？】世界で一番ハードルが低いカクテルのレシピ本「型破りカクテル」発売 | RBB TODAY

学研ホールディングスのグループ会社であるGakkenは、2025年9月25日（木）より「型破りカクテル」を発売していることを発表しました。

カクテルと聞くと「何種類ものお酒や専用の器具がないと作れない」「シェイクやステアなど高度な技術が必要」「家で作るにはハードルが高い」と思われがち...「型破りカクテル」は、そんなカクテル作りのイメージや常識を打ち破る、「手間いらず」「簡単」「美味しい」のすべてが揃った、世界で一番ハードルが低いカクテルのレシピ本です。

著者のしお【家飲み職人】は、簡単アレンジカクテルのリール投稿で話題を集める、型破りなインスタグラマ―です。彼にかかれば、グラスに氷とコンビニのゼリーを入れ、缶チューハイを注いで混ぜるだけで、立派な「カクテル」が完成します。

いわゆる「カクテル本」は「お酒ベース」での掲載が基本ですが、同書は「味ベース」ごとに掲載。「甘×甘」「甘×酸」「すっきり」「ほろにが」「フルーティー」「ピリ辛」など、カクテル初心者でも、今日の夕飯に合うカクテルや今の気分に合ったカクテルが簡単に探せます。

同書の主な内容の1つは「混ぜるだけラクラク缶カクテル」です。これはサワー缶や缶ビールなど、コンビニでも手に入る缶のお酒を使った気軽なカクテルで、驚くほど簡単にできるのが特徴です。

もう1つは「ちょっと本格派の瓶カクテル」。これは、ウイスキーやジン、焼酎など本格的な瓶入りのお酒をベースにしたカクテルです。ただし、定番のカクテルとは少し違います。デザート風だったり刺激があったりと遊び心満点です。

その他にもコラムとして「ビールの種類と味わい」「ウイスキーで大人スイーツ」「ウイスキーの種類と味わい」「風味豊かなリキュール」について掲載しています。

ひとりで楽しむもよし、友達や家族に振る舞うもよし...しお【家飲み職人】の持つ、自由で突飛なアイデアが満載の「型破りカクテル」があれば、カクテル作りをもっと気軽に楽しめるようになること間違いなしです。

商品概要

名称：型破りカクテル

著者：しお【家飲み職人】

定価：1,760円（税込）

発売日：2025年9月25日（木）

判型：A5判／128ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-802554-3

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380255400