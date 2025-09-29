子ども3人の養育権を手放して離婚した元“最年少アイドル夫婦”のユルヒ、「今は面会で決められた時間に会っている」 | RBB TODAY

ガールズグループLABOUM出身のユルヒが離婚後、3人の子どもたちと面会している近況を伝えた。

本日（9月29日）放送されるバラエティ番組『親友トークュメンタリー 4人用食卓』（原題、チャンネルA）には、デビュー38年目の女優パン・ウニが、親友のユルヒ、そして弁護士ヤン・ソヨンと共に出演する。

パン・ウニは、元夫の会社に所属していたLABOUMのメンバーだったユルヒ、そして現在ユルヒの親権訴訟を担当しているヤン・ソヨン弁護士と、“離婚”によってつながった特別な縁を公開する。

特に、元夫がパン・ウニの印鑑を使用して困惑していたときに手を差し伸べてくれたヤン・ソヨン弁護士に対し、「どれほど心強かったかわからない。私が離婚したときに会っていればよかった」と感謝を伝える場面もあった。

（画像＝チャンネルA）『4人用食卓』

この日の放送では、パン・ウニの人生が話される。それとともに、ユルヒの近況も明かされた。

ユルヒは2023年の離婚当時、弁護士への相談が大きな壁のように感じられ、1人で解決しようとしたことを振り返る。

そして現在は、面会交流を通じて決められた時間に子どもたちと会っていると話した。「今年8歳になった息子が『ママよりきれいな人に会うまでは、ママが一番だよ』と言ってくれる」と明かした。

これに対しMCのパク・キョンリムは「うちの子も小学校低学年まではママが一番きれいだと言っていたけど、高学年になると美の基準が変わって、『ママの外見は平均そのものです』ととても正確に言うようになった」と語り、笑いを誘った。

ユルヒも登場する『親友トークュメンタリー 4人用食卓』は、本日20時、チャンネルAで放送される予定だ。

◇ユルヒ プロフィール

1997年11月27日生まれ。2014年にLABOUMのメンバーとしてデビュー。2017年9月にFTISLANDのチェ・ミンファンとの交際を公表し、11月にグループ脱退。2018年1月、20歳で結婚を発表し、“最年少アイドル夫婦”として注目を集めた。結婚式前の同年5月に長男を出産し、2020年2月には双子の娘が誕生。3児の母として家庭を支えたが、2023年12月に離婚を発表した。

