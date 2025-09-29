「3カ月で300万円」浪費のフランス人妻に夫も辟易…結婚直前の韓仏カップルが抱える深い闇 | RBB TODAY

『オ・ウニョンリポート－結婚地獄』に、番組史上初となる国際カップルの“予告夫婦”が登場する。

9月29日夜に韓国で放送される『結婚地獄』では、結婚を目前に控えながら「本当に幸せになれるのか」と不安を抱く国際カップルの実情が描かれる。

今回出演するのは、年下のフランス人女性と年上の韓国人男性による8歳差カップル。出会ってわずか4回目で恋人関係に発展し、同棲を経て結婚を約束するに至ったが、すでに離婚の心配が頭をよぎっているという。

特に男性が訴えるのは、女性の浪費癖だ。わずか3カ月で3000万ウォン（約300万円）を使い切っただけでなく、夫に借金を申し出たり、夫名義のカードでタクシーに乗ったり高級牛肉を食べたりと、歯止めの利かない消費を繰り返していた。ドラッグストアで値段も確認せず次々に買い物を続ける姿に、周囲もあ然とした。

さらに理解しがたい金銭感覚はほかにもある。女性は同棲前に暮らしていた考試院（コシウォン／簡易宿舎）の部屋を解約せず、毎月30万ウォン（約3万円）の家賃を払い続けていたのだ。理由について「コシウォンはおじいさんが運営していて、とても親切な方。私が家賃を払い続ければおじいさんのためにもなる」と説明し、男性を呆れさせた。

なぜ浪費をやめられないのか。女性は「お金を使うたびにドーパミンが出る。お金があるのに使わないと不安になる。欲しいものがあればどうにかしてでも手に入れる。お金がなくて不安になるより、欲しいものを買えない不安の方が大きい」と胸の内を告白。これに対しカウンセラーのオ・ウニョン博士は「この妻にとって消費は対人関係のカギ」と診断し、その背景への関心を高めた。

（画像＝『結婚地獄』）

一方で、女性は男性からの暴言に耐えられないとも明かす。過去に送られたメッセージには「お金がないなら幸せでもないだろ」と彼女の消費習慣を非難する言葉が並んでおり、女性は「軽んじられるたびに自分がゴミになった気分」と涙ながらに訴えた。

婚姻届を提出するまであと1週間の2人。果たして無事に結婚へと歩み出せるのか、視聴者の関心が集まっている。

