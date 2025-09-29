NMIXX、幻想的な世界観で魅了…1stフルAL『Blue Valentine』コンセプトフォト公開 | RBB TODAY

ガールズグループNMIXXが、幻想的な雰囲気で注目を集める1stフルアルバムのコンセプトフォトを公開した。

10月13日に1stフルアルバム『Blue Valentine』のリリースを控えるNMIXXは、29日午前0時、神秘的なムード漂うコンセプトフォトを公開した。

公開された写真でメンバーは、黒い背景の前で鋭い眼差しを向け、頬を寄せ合ったり抱きしめ合う姿でメンバー同士の絆を表現した。散らばった赤いリンゴにはガラス片が突き刺さり、彼女たちはそれを恐れずに手に取っている。さらに青いリンゴには「To you, whom I love the most but hate（最も愛しているけれど憎んでいるあなたへ）」というフレーズが刻まれ、誰に向けたメッセージなのか、物語への好奇心を刺激する。

（写真＝JYPエンターテインメント）

アルバムにはタイトル曲『Blue Valentine』をはじめ、ヘウォンとリリーが作詞に参加した『PODIUM』『Crush On You』『Reality Hurts』、ファンから音源化が待望されていた『O.O part1（Baila）』『O.O Part 2（Superhero）』など全12曲が収録されている。『SPINNIN' ON IT』『Phoenix』『RICO』『Game Face』『ADORE U』『Shape of Love』といった多彩なトラックが揃っている。

（写真＝JYPエンターテインメント）

“全員エース”と呼ばれるほどの実力を磨いてきたNMIXXの1stフルアルバム『Blue Valentine』は10月13日午後6時にリリースされる。また、11月29日・30日には、グループ名を冠した初の単独コンサートを開催し、さらなる飛躍を見せる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

