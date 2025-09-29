ILLIT・ミンジュ、人気ゲームキャラに変身！韓国eスポーツ大会「LCK」で単独ステージ披露 | RBB TODAY

ILLITのミンジュが、韓国最大規模のeスポーツ大会「2025 リーグ・オブ・レジェンド チャンピオンズ・コリア（LCK）」決勝戦のオープニングを華やかに飾り、圧倒的な存在感を放った。

ミンジュは、9月28日に仁川（インチョン）インスパイアアリーナで開催された「2025 LCK」決勝戦のオープニングステージに立ち、人気ゲーム「リーグ・オブ・レジェンド（LoL）」2025年シーズン1～2のシネマティック主題歌『Bite Marks』と『Here, Tomorrow』のパフォーマンスを披露した。

LCKは、LoLの韓国公式eスポーツリーグで、世界的に権威のあるeスポーツ大会のひとつだ。決勝戦は毎年400万人以上のグローバルファンがオンライン視聴するほどの人気を誇る。ミンジュが単独でオープニングを担ったことは、彼女のグローバルな影響力を改めて証明する形となった。

（写真＝BELIFT LAB）

LoLの熱狂的なファンとして知られるミンジュがサプライズ登場すると、会場を埋め尽くした約1万人の観客から大歓声が沸き起こった。彼女はゲーム内のキャラクター「カタリナ」に変身し、両手に剣を握って戦場に立つオープニングで視線を釘付けにした。続く『Bite Marks』の壮大なサウンドに合わせてダンサーたちと繰り広げたパワフルなパフォーマンスは、決勝戦にふさわしい迫力のステージとなった。

『Here, Tomorrow』では、ミンジュの魅力的な歌声が際立った。床まで広がるLED映像や、ARによる演出、観客のペンライトが重なり合い、臨場感あふれるステージを完成させた。さらに決勝進出チームを紹介する大規模な扇子パフォーマンスも加わり、会場の熱気は最高潮に達した。

（写真＝BELIFT LAB）

ミンジュは所属事務所BELIFT LABを通じて「私が大好きで楽しくプレイしていたゲームの決勝戦オープニングセレモニーを任され、本当にわくわくしました。プレイヤーでありファンでもある私にとって夢のステージだったので、一生懸命準備しました。私のステージが選手の皆さんへの応援にもなっていたら嬉しいです」と感想を伝えた。

大会主催側は「ミンジュのオープニングセレモニーを通じてLoLの世界観とLCKリーグのシナジーを表現し、ファンが共感し熱狂できるステージを届けるために今回のコラボレーションが実現した」と説明。実際、ステージ直後には「Minju」「カタリナ」といったキーワードがX（旧Twitter）のリアルタイムトレンドに上がるなど、オンラインでも大きな話題を呼んだ。

なお、ミンジュが所属するILLITは11月8日・9日にソウル・オリンピック公園オリンピックホールでファンコンサート『GLITTER DAY』のアンコール公演を開催する。6月に開催された公演に続き、今回も先行販売の段階で全公演が即完売し、圧倒的な人気の高さを証明した。

（記事提供＝OSEN）

◇ミンジュ プロフィール

2004年5月11日生まれ。本名パク・ミンジュ。2019年にYGエンターテインメントで練習生生活を始め、2020年にHYBEに入社。2023年6～9月に放送されたサバイバル番組『R U Next？』で最終順位3位に選ばれ、ILLITとしてデビューを果たした。ユニークな歌声と可愛らしいビジュアルが特徴。音楽番組でMCを務めているが、内向的な性格。

■【写真】ミンジュ、始球式で見せた"激細"ウエスト

■【写真】ILLIT・ミンジュ＆モカ、“双子級”のシンクロビジュ

■【写真】ウォンヒ、ミニ丈の“腹チラ”始球式