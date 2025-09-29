“1デート5000万円”の価値　「韓国で最もグラマラス」な女性芸人メン・スンジ、晩夏に大胆姿披露【PHOTO】 | RBB TODAY

“韓国で最もグラマラスな女性芸人”メン・スンジが、夏を締めくくる爽やかな姿を披露して話題だ。

メン・スンジは9月25日、自身のインスタグラムに複数の写真を投稿。「水が冷たすぎてアイスコーヒーの中に入った気分だった。楽しかったです」というコメントを添え、湖畔で楽しむ様子を公開した。

彼女はピンクの柄入りスイムウェアを着用し、のびやかで健康的なスタイルを披露。青空と緑豊かな山々を背景にポーズを決める姿からは、自然を楽しむ明るい雰囲気が伝わってくる。

投稿のコメント欄には「ホント可愛い」「すごく素敵ですね」「もう寒い時期だよね」といったファンの声が寄せられた。

過去には「1回のデートで5億ウォン（約5000万円）」を提案されたことがあると明かしたメン・スンジ。毅然と断った彼女だが、その存在感と魅力は唯一無二だ。

◇メン・スンジ プロフィール

1986年5月12日生まれ。本名はキム・イェスル。2013年のMBC第20期公開採用のコメディアンとしてデビューした。バラエティ番組『無限に挑戦』のとあるコーナーで、路上で表情ひとつ変えずに厚かましく質問するリポーターとして活躍して注目を集めた。『セクションTV芸能通信』『チンチャサナイ』などに出演。優れたビジュアルでも知られ、2022年にはデート1回で5億ウォン（約5000万円）を渡すという“パパ活”の提案を一蹴し、話題になったことも。

