新曲『もしもし♡』が可愛すぎると話題のUNIS、“セーラー服×メガネ”SHOTに胸キュン【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループUNIS（ユニス）のキュートなセーラー服姿が注目を集めている。

9月26日、UNISはグループ公式インスタグラムを通して、日本ファーストデジタルシングル『もしもし♡』のビハインドショットを公開した。

UNISの公式インスタグラムには、「もしもし♡フォトダンプ」というコメントとともにメンバー全員のソロカットが公開された。セーラー服を着用し、メガネや眼帯、折り畳み携帯電話などの小道具を身に着けたメンバーの姿は、まるでアニメの世界から飛び出してきたかのような雰囲気を漂わせている。

（写真＝UNIS公式Instagram）上からソウォン、コトコ、エリシア、ゼリー

この投稿を見たファンからは「セーラー服の破壊力…」「可愛すぎる！」「まさに二次元から飛び出したアイドル」などのコメントが寄せられている。

（写真＝UNIS公式Instagram）上からオ・ユナ、ナナ、パン・ユナ、ヒョンジュ

なお、9月12日にリリースされたUNISの日本1stデジタルシングル『もしもし♡』は、「可愛くてごめん」チャレンジを生み出した日本の人気クリエイターユニットHoneyWorks（ハニーワークス）が制作に参加し、大きな反響を呼んでいる。

◇UNIS プロフィール

2024年1月に終映した韓国SBSのオーディション番組『UNIVERSE TICKET』を通じて結成された8人組ガールズグループ。韓国出身4人（パン・ユナ、イム・ソウォン、オ・ユナ、ジン・ヒョンジュ）、日本出身2人（ナナ、コトコ）、フィリピン出身2人（エリシア、ゼリーダンカ）で構成された。グループ名には、ユニバースから始まった自分たちのストーリーを一緒に書いていこうという意味が込められている。2024年3月27日、1stミニアルバム『WE UNIS』でデビューした。

■【写真】UNIS＆乃紫、仲良しSHOT

■【注目】UNISの日本人メンバー、公演中に失神

■【話題】UNIS、日本の人気シンガーソングライターとコラボ！