i-dle、日本EPから“大ヒット曲”『FATE』日本語verを先行配信！収録曲が人気TVアニメオープニングに抜擢も | RBB TODAY

今、最も注目を集める5人組グローバルガールズグループi-dleが、日本活動への期待を高めた。

i-dleは、2025年10月3日（金）にリリースされるJAPAN 1st EP『i-dle』から、『傷つくのは嫌いだから』を先行配信した。

同曲は2024年にリリースされた代表曲のひとつ『Fate』の日本語バージョンで、今年8月に初出演した「SUMMER SONIC 2025」のステージでサプライズ披露され、すでにファンの間で大きな話題を呼んでいたことから期待が高まっている。また、i-dle公式YouTubeチャンネルではリリックビデオも公開された。

（写真提供＝CUBEエンターテインメント）

さらに、同EPに収録される新曲『Invincible』が、10月24日放送の第101話から始まる人気TVアニメ『BEYBLADE X（ベイブレードエックス）』シーズン3の新オープニングテーマに決定。i-dle特有のクールさとポップさが融合した迫力ある楽曲で、作品のバトルシーンをより盛り上げる仕上がりになっている。特に、ベイブレードのシュート直前に発せられる掛け声「3、2、1」をサビ前に取り入れた構成は大きな聴きどころのひとつだ。

『i-dle』EPには、ソヨンが書き下ろしたリードトラック『どうしよっかな』、全編日本語詞のバラード『愛せなかった世界へ永遠にじゃあね』、『Invincible』の3曲の新曲に加え、『Fate』の日本語バージョンである『傷つくのは嫌いだから』、そして『Queencard (Japanese ver.)』を収録。全5曲で構成されている。

（写真提供＝CUBEエンターテインメント）

10月には埼玉・さいたまスーパーアリーナ、兵庫・GLION ARENA KOBEの2都市で「2025 i-dle first japan tour [逢い-dle]」を開催するi-dleの一挙手一投足に目が離せない。

◇i-dle プロフィール

2018年5月2日に1stミニアルバム『I am』を通じて、CUBEエンターテインメントからデビューした5人組ガールズグループ。独自性とセンセーショナルなコンセプトで話題を集め、デビューから20日で音楽番組1位、音源チャート上位圏を記録し、新人賞7冠に輝く“モンスター新人”と呼ばれた。2022年10月にリリースした『Nxde』では、わいせつな視線を強烈に皮肉り、マリリン・モンローやバンクシーへのオマージュを取り入れたミュージックビデオが注目の的に。2023年5月のヒット曲『Queencard』を通じて、人気ガールズグループとしての確固たる地位を築いた。2025年5月1日、グループ名を(G)I-DLEから「i-dle」に改名。

