TWS、4thミニAL『play hard』プロモーション日程公開！多彩なコンテンツに期待高まる | RBB TODAY

TWSが、10月13日のカムバックに向けて多彩なコンテンツを予告した。

9月26日、所属事務所PLEDISエンターテインメントは、公式SNSを通じてTWSの4thミニアルバム『play hard』のプロモーションスケジュールを公開した。鮮やかなブルーを基調に、翼や音符などのモチーフが透明感のある質感で描かれ、爽快な雰囲気を演出している。

TWSは9月29日・30日に「play mode」バージョンと「COMPACT」バージョンのオフィシャル写真を公開し、新アルバムのコンセプトを提示する。10月1日には「You(th) Drive Me Crazy」というタイトルのコンテンツが予告され、ファンの関心を集めている。2日には「hard mode」バージョンのオフィシャル写真とコンセプトフィルムを公開し、青春をテーマにしたTWSの多彩な魅力を見せる予定だ。

（写真＝PLEDISエンターテインメント）

続いて10月4日にトラックリスト、8日にハイライトメドレー、10日・11日にはオフィシャルティザー映像が順次公開される。そして、アルバムリリース日の13日午後6時にはタイトル曲のMVが公開される。同日午後8時にはカムバックショーケースを開催し、本格的なカムバック活動がスタートする。

『play hard』は、「若さと情熱を全て投げて全力で臨もう」という意味を込めたアルバムで、夢中になれるものに全身全霊を注ぐTWSの熱いエネルギーが凝縮されている。9月22日に先行公開曲『Head Shoulders Knees Toes』をリリースし、力強いカムバックを予告した彼らが、新たにどんな音楽を披露するのか期待が高まっている。

なお、TWSは9月28日にソウル・蘭芝漢江公園で開催されるK-POPミュージックフェスティバル「2025 Asia Top Artist Festival（ATA FESTIVAL）」に出演予定だ。

