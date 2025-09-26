TWICE・ツウィ、米人気バンドボーカリストと夢のコラボ！新曲『Blink』リリース＆MV公開 | RBB TODAY

TWICEのツウィが本日（26日）、アメリカの人気バンドWhy Don’t We出身のコービン・ベッソン（Corbyn Besson）とコラボした音源をリリースした。

ツウィとコービン・ベッソンがタッグを組んだ新曲『Blink』は、9月26日13時に正式リリースされた。これに先立ち、コービン・ベッソンは自身の公式YouTubeチャンネルやSNSを通じてツウィとのコラボを予告し、グローバルリスナーの注目を集めていた。

『Blink』は、誰かと初めて出会った瞬間、まるで世界がその人で満ちてしまうような感覚を軽快かつグルーヴィーに描いたデュエット曲。リズミカルなサウンドの上で響き合うツウィとコービン・ベッソンのボーカルが特別なシナジーを生み出し、ソウルの街並みで撮影されたミュージックビデオも楽曲の魅力を一層高めている。新曲『Blink』は各音楽配信サイトで楽しむことができる。

（画像＝JYPエンターテインメント）

ツウィは昨年9月、初のミニアルバム『abouTZU』でソロデビューし、アーティストとしての実力を証明した。今回のグローバルミュージシャンとのコラボにより、音楽活動の幅をさらに広げたツウィの今後の歩みにも期待が集まっている。

一方、TWICEは韓国内外のステージで活躍を続け、“グローバルトップガールズグループ”としての存在感を放っている。全会場で客席を360度開放する圧倒的なスケールの6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を成功裏に展開し、数多くの観客を動員している。

10月10日13時にはスペシャルアルバム『TEN：The Story Goes On』をリリースし、18日17時にはソウル・高麗大学ファジョン体育館でファンミーティング「10VE UNIVERSE」を開催する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ツウィ プロフィール

1999年6月14日生まれ。台湾・台南市出身。本名はチョウ・ツウィ（周子瑜）。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。グループ最年少だが、最高身長（公称170cm）。ビジュアルメンバーとして知られ、アメリカの映画情報サイト『TC Candler』による「世界で最も美しい顔100人」では毎年のように上位にランクインしている。クールビューティーな印象だが、実は泣き虫の一面も。

