MONSTA X、ファンクラブ結成10周年を祝福！記念ライブ配信も開催「MONBEBE、おめでとう」 | RBB TODAY

MONSTA Xの公式ファンクラブ「MONBEBE」が、結成10周年を迎えた。

MONSTA Xは9月26日、公式SNSを通じてMONBEBE結成10周年を記念する直筆メッセージを公開した。

公開されたイメージには、「メンバー全員で一緒にお祝いできて本当に嬉しい。MONBEBE、10回目の誕生日おめでとう」「悲しい時も嬉しい時もすべての瞬間を分かち合うことができてとても大切で愛おしい」「愛してる、MONBEBE！」といった感謝と愛情の言葉が綴られていた。

さらに「誰よりもお祝いして、意味のある1日を過ごせるようにしてあげる」「一緒にケーキを吹き消して、準備したバースデーパーティーを楽しもう」と、オンラインで開催される“誕生日カフェ”コンセプトのライブ配信を予告した。 加えて「必ずもっと幸せにする。これからも一緒にいよう」と力強い約束も伝えた。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）

MONSTA Xは26日午後7時、公式ユーチューブチャンネルで「WELCOME TO MONBEBE BIRTHDAY CAFE」と題したファンクラブ結成10周年記念ライブを開催予定だ。ほかにも、ユーチューブやグローバルKカルチャーファンプラットフォーム「Berriz」を通じて、スペシャル映像やフィルム写真などを公開し、MONBEBEの記念日を盛り上げる。

MONSTA XとMONBEBEは、K-POP界でも理想的なアーティストとファンダムの関係だと称されるほど、強い絆を誇っている。MONSTA Xは、数々の授賞式や番組、インタビューを通じて特別なファン愛を常に示し、MONBEBEも彼らを黙々と支え続け、関係性を築いてきた。互いの信頼と愛情はSNSでも大きな話題を呼び、新たなファンを生むきっかけになるなど、ポジティブな影響力を広げている。

MONSTA Xは毎回のアルバムで高い完成度と音楽的成長を証明し、グローバルアーティストとして飛躍した。デビュー10周年を迎えた今年5月には、約5年ぶりとなる完全体でのカムバックを果たした。最新ミニアルバム『THE X』の活動で、グループの物語を力強く継続し、韓国国内外のファンの心を再び虜にした。

10年間共に歩んできたMONSTA XとMONBEBEが、これからどんな楽しい思い出を重ねていくのか、大きな期待が寄せられている。

なお、MONSTA Xは本日（26日）午後7時に公式ユーチューブチャンネルを通じてMONBEBE結成10周年記念ライブ配信を行い、ファンと交流する。

