大胆な豹柄ドレスでベッドに…“過激ダンス”告発騒動も乗り越えたファサ、貫く自分らしさ【PHOTO】 | RBB TODAY

MAMAMOO・ファサの近況が話題だ。

ファサは9月20日、自身のインスタグラムを更新して近況写真を公開した。

写真の中でファサは、タイトな豹柄のミニドレスに身を包み、ベッドの上でポーズを決めるなど挑発するような雰囲気を漂わせている。ストッキングからのぞく美脚や、視線を射抜くような表情が強烈な印象を残した。

別のカットでは、素肌にバスローブを羽織ったラフなスタイルで登場。また、ベッドに横たわり長い脚を天に伸ばす姿は、無邪気さと奔放さが同居している。さらに笑顔を見せるショットや仲間と過ごす様子も収められ、ファサの多面的な魅力が垣間見える。

ファサといえば、2023年の大学祭で披露したダンスが一部団体により「公然わいせつ」として告発される騒動もあった。しかし今回の投稿は、ありのままの自信とスタイルを前面に押し出し、唯一無二の個性を改めて証明するものとなっている。

（写真＝ファサInstagram）

◇ファサ プロフィール

1995年7月23日生まれ。2014年にMAMAMOOのメンバーとしてデビューし、ボーカルとラップを担当。2019年には『TWIT』でソロデビュー。独自性の高い洗練されたパフォーマンスが高く評価される一方、2023年には大学祭での過激なパフォーマンスが問題視され、保護者団体から“公然わいせつ”の疑いで告発されたが、最終的には無罪となっている。

