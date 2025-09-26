東京公演も？『暴君のシェフ』イ・チェミン、初のアジアファンミツアー「Chaem-into you」開催決定！ | RBB TODAY

俳優イ・チェミンがアジアのファンと出会う。

イ・チェミンは10月24日と25日のソウル公演を皮切りに「2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR ‘Chaem-into you’」を開催する。今回のツアーはジャカルタ、マニラ、バンコク、香港、成都、台北、東京などアジア主要都市へと続き、グローバルなファンと特別な時間を共にする予定だ。

ツアー発表とともに公開されたポスターの中で、イ・チェミンは正面を見つめる姿で爽やかかつ清涼な雰囲気を演出し、視線を集めた。また「Chaem-into you」というタイトルは、ファンと互いに夢中になれる時間を持つという意味を感覚的に表現しており、ポスター公開だけでもファンの期待を高めている。

イ・チェミンは最近、ドラマ『暴君のシェフ』で暴君イ・ホン役を熱演し、「時代劇がパーソナルカラー」という異名を得ると同時に、視聴者からの好評を一身に受け話題の中心に立った。カリスマと繊細な感情を行き来し、“イ・ホンそのもの”となったイ・チェミンの演技は作品をさらに輝かせ、ヒットへと導いた。さらにNetflixグローバル非英語TV部門で2週連続1位という意義深い記録も残した。

このように韓国国内にとどまらず、海外視聴者の視線まで一気に惹きつけ、グローバルから注目される次世代スターとして地位を確立したイ・チェミンの熱気は、「Chaem-into you」へとつながる。初のアジアファンミーティングツアーとなる今回は、ファンとの真摯な交流と多彩なプログラムで構成される予定だ。

イ・チェミンはファンと近くでコミュニケーションをとり、これまで見せなかったステージや魅力を発揮し、ファンの応援に応える。

なお、イ・チェミンの初アジアファンミーティングツアー「Chaem-into you」の詳細日程と追加都市情報は、イ・チェミンのWeverseコミュニティおよび公式SNSチャンネルを通じて公開される予定だ。

◇イ・チェミン プロフィール

2000年9月15日生まれ。2021年にドラマ『ハイクラス～偽りの楽園～』で俳優デビュー。その後『還魂』『ヒエラルキー』『イルタ・スキャンダル～恋は特訓コースで～』『暴君のシェフ』などの話題作に出演し、人気を獲得した。2022年9月～2024年5月までKBS2の音楽番組『ミュージックバンク』でMCを務めた。2024年3月には『イルタ・スキャンダル～恋は特訓コースで～』で共演した女優リュ・ダインとの熱愛が報じられ、これを認めている。190cmの高身長にアイドルさながらのビジュアルで人気を博している。

