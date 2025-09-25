元恋人との騒動を乗り越えたBTS・JIMIN、地方教育庁に1000万円を寄付　2019年から計6回目 | RBB TODAY

元恋人と関連した騒動もあったBTSのJIMINが、良い影響力を発揮した。

全羅北道教育庁は9月25日、JIMINが父親を通じて奨学金1億ウォン（約1000万円）を寄付したと明らかにした。

同教育庁によると、JIMINの父親は今年7月に電話で奨学金寄付の意向を伝え、最近になって全北教育庁の「愛の奨学会」に1億ウォンを送金したという。

ユ・ジョンギ全北教育監権限代行は「子どもたちの未来のための温かい分かち合いに感謝する。奨学金は厳しい環境で学ぶ学生のために有効に活用する」と述べた。

JIMINは2019年の釜山（プサン）教育庁への寄付を皮切りに、毎年全国の教育庁1カ所を選び、1億ウォンずつ寄付しており、今回が6回目だ。昨年は、慶尚南道教育庁に1億ウォンを寄付した。

（写真提供＝OSEN）JIMIN

世界的スターとしての活躍だけでなく、未来世代を支える姿勢は“真のロールモデル”として大きな感動を与えている。

なお、BTSの所属事務所BIGHIT MUSICは8月31日、JIMINの熱愛説について「アーティスト（JIMIN）は過去に、相手（ソン・ダウン）に好意を持って関係を続けたことはあるが、それは数年前のことであり、現在は交際関係にない」と発表した。

◇JIMIN プロフィール

1995年10月13日生まれ。韓国・釜山広域市出身。本名パク・ジミン。ダンスの実力が高く評価され、釜山芸術高等学校舞踊科に首席で入学した。高校2年生の頃に現在の所属事務所Big Hitエンターテインメントのオーディションを通じて練習生に抜擢され、ソウルへ上京。その後、転校した韓国芸術高等学校では偶然にも同じBTSメンバーのVとクラスメイトに。BTSとして2013年にデビューし、グループ内ではリードボーカルとメインダンサーを担当している。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

■【画像】“BTS・JIMINと熱愛説”のソン・ダウン、顔出しデート映像公開

■【画像】BTS・VとBLACKPINK・ジェニー、“キス写真”が流出？

■BTSメンバーの熱愛説、所属事務所が示してきた「2つの態度」