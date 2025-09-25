「どう思う？」高岡早紀の愛犬めぐるトラブルに疑問投げかけ賛否 | RBB TODAY

20日、女優の高岡早紀が自身の公式Xを更新。愛犬に関する投稿をめぐってさまざまな意見が飛び交っている。

高岡は2匹のダルメシアンを飼っており、自身のインスタグラムにもたびたび登場させている。この日のX投稿で高岡は「買い物中にガードレールに繋いでいた自分の犬を触らないで下さいと言ったら、逆ギレされて怖かった…こういうの、どう思う？」と、買い物中の出来事についてファンへ問いかけた。

この投稿には、「確かに逆ギレされたのは、びっくりされたでしょうし、怖かったですよね」「勝手に触るなはアリだと思います」「逆ギレはいかんです」など、逆ギレされた出来事に対して共感や賛同を示すといった声が寄せられている。一方で、「犬ぐらい触らせてコミュニケーションとればどうかな？」「大切な家族です。 ガードレールに繋ぐなんて辞めてください。」「買い物には連れて行く方が間違いですよ。 ガードレールに繋ぐとかありえない。」「犬嫌いな人もいるからガードレールに繋いだら迷惑。でも人の犬触るのはあかんと思う。」といった意見も見られた。

※高岡早紀「買い物中の愛犬に関する投稿」（高岡早紀の公式Xより）