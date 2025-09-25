「とんでもない」LE SSERAFIM・ウンチェ、“あみあみ透けトップス”で大人の魅力全開！【PHOTO】 | RBB TODAY

LE SSERAFIMのウンチェが大人っぽい雰囲気でファンを魅了した。

ウンチェは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、楽屋で撮影されたウンチェの姿が収められている。黒のレース編みトップスを身にまとい、胸元が大きく開いたデザインとカメラを見つめる眼差しが大人っぽい雰囲気を醸し出し、見る者を惹きつけた。

この投稿を見たファンからは「美しすぎる」「なんてかわいいんや」「とんでもない」「ドキドキが止まらん」といったコメントが寄せられている。

なお、ウンチェが所属するLE SSERAFIMは10月に約7カ月ぶりとなるカムバックを控えており、11月18日・19日にはグループ初となる東京ドーム公演「2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME」を開催する予定だ。

◇ホン・ウンチェ プロフィール

2006年11月10日生まれ。HYBE傘下レーベルSOURCE MUSICから誕生した初のガールズグループLE SSERAFIMとして2022年5月2日にデビュー。ダンスを習い始めてたった1年でJYPエンターテインメントとPLEDISエンターテインメントで合格した経歴がある。社交的で明るい性格の持ち主でメンバーからも愛される最年少メンバー。デビュー曲『FEARLESS』の振り付けは2時間で習得したという。

