BTS・V、超高級マンションを全額現金で購入　価格は約14億2000万円「5つの部屋、3つの浴室」 | RBB TODAY

BTSのVがソウルの超高級マンションを全額現金で購入したと報じられた。

9月24日、ある韓国メディアの報道によると、Vが9月17日に購入したのは、ソウル江南（カンナム）区・清潭洞（チョンダムドン）にある超高級マンション「PH129」の一戸だ。

専有面積は273.96平方メートルで、金額は142億ウォン（約14億2000万円）にのぼる。

この住宅は、5つの部屋と3つの浴室で構成されているという。根抵当権が設定されていないことから、同メディアは「担保ローンを利用せず、全額現金で購入したとみられる」と伝えた。

マンションの売買契約は、Vが除隊する約1カ月前の5月初めに締結されたと報じられた。その後、9月17日に残金がすべて納付され、施行会社から所有権を引き渡された。

（写真提供＝OSEN）BTS・V

Vが購入した「PH129」は、2020年に竣工したマンションだ。「PH」は「ペントハウス」の略で、数字は住所の地番からつけられた。

地下6階から地上20階まで、全29世帯で構成されている。すべての住戸がメゾネット型（複層構造）で建てられている。

俳優チャン・ドンゴン＆コ・ソヨン夫妻、ゴルファーのパク・インビらが入居していることでも知られ、韓国でも屈指の超高級マンションであることは間違いない。

そんなマンションを全額現金で購入したというだけに、まさにワールドクラスの歩みといえるだろう。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

