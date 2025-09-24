SEVENTEEN・エスクプス＆ミンギュ、強烈なカリスマ性で圧倒！ファッション誌表紙の主人公に | RBB TODAY

ボーイズグループSEVENTEENの新しいスペシャルユニットであるエスクプス×ミンギュが、世界のファッションの舞台で再度圧倒的な存在感を放った。

9月24日、所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、エスクプス×ミンギュがグローバルファッション誌『HYPEBEAST』創刊20周年記念号の表紙スターとして参加した。

『HYPEBEAST』は北米、ヨーロッパ、アジアなど、世界中に読者を保有するファッション・ライフスタイルマガジンで、歌手G-DRAGON、DJのペギー・グー、歌手ジョン・メイヤーなど、著名なアーティストとコラボしてきた。

前日に公開された表紙は、エスクプスとミンギュの新鮮で大胆な雰囲気を捉えた。強烈な目つきでカメラを見つめる2人から、それぞれ異なる魅力が感じられる。

エスクプスは気楽で洗練された姿で余裕のあるカリスマ性を披露し、ミンギュは派手な花柄のジャケットをおしゃれに着こなし、ファッションアイコンらしい面を見せた。

（写真＝『HYPEBEAST』）左からミンギュ、エスクプス

『HYPEBEAST』は創刊20周年を記念して20年間、ファッション、芸術、音楽など、多様な分野で大きな足跡を残した人物たちを振り返り、未来を導いていく次世代の主役に焦点を当てた。

エスクプス×ミンギュは、文化界を代表する人物に選ばれ、今回の特集号の表紙を飾り、海外市場での強力な影響力を実感させた。

2人は世界のファッション界で影響力を広げている。エスクプスは、先立って俳優オーランド・ブルーム、日本のトップスター、山下智久などとともに『GQ香港』創刊号の表紙を飾り、高い人気を証明した。ミンギュも日本、中国など、アジアはもちろん、英米の雑誌の表紙モデルとして活躍し、ファッション界から数多くのラブコールを受けている。

なお、来る9月29日、エスクプス×ミンギュは1stミニアルバム『HYPE VIBES』をリリースする予定だ。

◇エスクプス（S.COUPS）プロフィール

1995年8月8日生まれ。韓国・大邱出身。本名チェ・スンチョル。身長178cm。2015年5月にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。芸名「S.COUPS」は、本名であるスンチョルの頭文字「S」と大成功や大当たりを意味する「COUPS」を掛け合わせたもので、「チェ・スンチョル大成功」という意味が込められている。もともと芸能界に興味はなく、中学生時代に友人らによるサッカーの誘いから逃げようと塀を越え、校舎外に出たところでPLEDISエンターテインメントの関係者の目に留まりスカウトされた。グループ最年長メンバーで統括リーダー。

◇ミンギュ プロフィール

1997年4月6日生まれ。本名キム・ミンギュ。中学2年生の下校中にスカウトされ、オーディションを経て2011年にPledisエンターテインメントの練習生となった。その後、2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではサブラッパーを担当している。185cmを超える高身長と甘いマスクでかなり目立つビジュアルをしており、事務所が彼に目を付けた理由も「自社にもそろそろハンサムな練習生が必要だ」という理由から。

