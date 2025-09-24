Stray Kids・ヒョンジン、ファッションアイコンのオーラ全開！秋先取りのレザースタイルでミラノへ出国【PHOTO】 | RBB TODAY

Stray Kidsのヒョンジンが、洗練された秋ファッションで唯一無二のオーラを放った。

ヒョンジンは9月24日午前、自身がグローバルアンバサダーを務める「Versace（ヴェルサーチ）」のファッションショーに参加するため、仁川（インチョン）国際空港を通じて、イタリア・ミラノに出国した。

ヒョンジンは、ブラックのレザージャケットにヴィンテージ感のあるデニムを合わせ、シンプルながらも存在感のあるスタイルで空港に姿を現した。秋を先取りしたレザーファッションを軽やかに着こなし、ファッションアイコンとしてのセンスを改めて示した。

（写真提供＝OSEN）ヒョンジン

なお、ヒョンジンが所属するStray Kidsは、10月18日・19日に仁川アシアド主競技場で、単独コンサート「 」を開催する。デビュー7年目にして初となる韓国スタジアム公演で、全世界34地域・54公演規模のワールドツアーのフィナーレを飾る。

◇ヒョンジン プロフィール

2000年3月20日生まれ。本名ファン・ヒョンジン。韓国Mnetのオーディション番組『Stray Kids』に出演し、2018年3月にStray Kidsのメンバーとしてデビューした。グループ内ではダンサー及びラッパーを担当しており、ダイナミックなダンスだけでなく魅力的な表情も彼ならではのパフォーマンススキルとして挙げられる。JYPエンターテインメントに練習生として入所する前はダンス経験がなく、他の練習生から「ビジュアルだけでもデビューできるだろう」と言われながらも熱心にレッスンに励み、見事ダンサーのポジションを獲得したという努力家。クールな表情とのギャップを感じさせる無邪気な笑顔もまた、ファンの心をとらえている。

■【写真】ヒョンジン、筋肉質な腕露わな夏ルック

■【写真】ヒョンジン、危うい魅力「オーラ半端ない」

■【写真】「あのイケメン誰」ヒョンジンの麗しき自撮り