女優イ・ミンジョン、夫イ・ビョンホンの映画試写会で脚に注目が集まった理由とは？ | RBB TODAY

女優イ・ミンジョンが、俳優であり夫のイ・ビョンホンを応援するために映画の試写会に参加した近況を伝えた。

9月23日、イ・ミンジョンは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、「脚だけ焼けているのは…＃仕方がない」という文章とともに複数枚の写真を公開した。

公開された写真のなかのイ・ミンジョンは、映画『仕方がない』（原題）の試写会にて洗練されたスタイル目を引いた。特に、黒色のジャケットとアンバランスなストライプワンピースで、洗練されていながらもシックな雰囲気を醸し出し、彼女ならではの優雅な美貌を披露した。

（写真提供＝OSEN）イ・ミンジョン

投稿を目にしたファンからは、「脚だけ焼けているのも完璧だ」「今日見た投稿のなかで1番面白い」「さすが愉快だ」といった反応が寄せられていた。

なお、映画『仕方がない』はパク・チャヌク監督の作品でイ・ビョンホン、女優ソン・イェジン、俳優パク・ヒスン、イ・ソンミン、女優ヨム・ヘラン、俳優チャ・スンウォンが出演する。

◇イ・ミンジョン プロフィール

1982年2月16日生まれ。2005年のドラマ『愛・共感』でテレビドラマデビュー。その後、ドラマや映画に出演し、2009年の『花より男子～Boys Over Flowers』でイ・ミンホ演じる主人公の婚約者に扮してブレイクした。2012年8月にイ・ビョンホンとの交際を認め、2013年8月に結婚。2015年3月に息子を、2024年12月に娘を出産した。明るい性格や巧みなコメント力でSNS上でも影響力が大きい。

