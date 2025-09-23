華奢なのにボリューム抜群…韓国チアガール、砂浜で見せた大胆スイムウェアSHOT「魅力的すぎる」【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国の人気チアガール、チャ・ヨンヒョンの近況SHOTが話題だ。

チャ・ヨンヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

飛行機の絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ベトナムのフーコック島のビーチで佇むチャ・ヨンヒョンが写っている。バケットハットを目深に被り、チェック柄のシャツを着用したスイムウェア姿で砂浜に座り込んだり、真っ青な海をバックにポーズを披露したりしている。

170cmの高身長を誇る現役チアなだけあって、華奢なスタイルながらメリハリ感のあるボリュームを堂々とあらわにしたチャ・ヨンヒョン。目鼻立ちの整ったビジュアルと相まって、多くのファンを釘付けにさせていた。

投稿を目にしたファンからは、「美しき女神だ…」「魅力的すぎる」「モノキニスイムウェア最高」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝チャ・ヨンヒョンInstagram）

チャ・ヨンヒョンは1992年7月21日生まれの33歳。2014年よりチアガールとしての活動を始め、プロ野球KBOリーグ、男子プロバスケKBL、女子プロバスケWKBL、男子プロサッカーKリーグ、プロバレーVリーグ男子部など各競技のスポーツチームでチアを務めた。現在はKBOリーグのLGツインズでチアとして活動している。

