初音ミクとのコラボで話題！チェ・イェナ、ツインテールの“アニメ級ビジュアル”に反響続々【PHOTO】 | RBB TODAY

歌手チェ・イェナが、まるでアニメから飛び出したようなビジュアルでファンを魅了した。

イェナは最近、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ツインテールのヘアスタイルでキュートな魅力を放つイェナの姿が写されている。星型のヘアアクセや華やかな衣装が彼女の個性を際立たせ、唯一無二のオーラでファンの心を射止めた。

この投稿を見たファンからは「可愛すぎる！」「コンセプト大優勝」「ツインテール似合いすぎ」などのコメントが寄せられた。

（写真＝チェ・イェナInstagram）

なお、イェナは東京（9月15日）と大阪（17日）で「2025 THE YENA SHOW＜私はSTAR！＞」を盛況のうちに開催し、日本のファンと交流した。

◇チェ・イェナ プロフィール

1999年9月29日、韓国ソウル生まれ。チェ・イェナは本名。2018年に韓国Mnetによるオーディション番組『PRODUCE 48』で最終順位4位を獲得し、IZ*ONEのメンバーとしてデビュー。高音域のハスキーボイスから生まれる歌声は透明感にあふれており、ファンに愛されてきた。天真爛漫な性格で、日本のバラエティ番組などでも愛嬌たっぷりの表情や振る舞いで人気を博す。2022年1月にソロ歌手としてデビュー。俳優チェ・ソンミンを実兄に持つ。

