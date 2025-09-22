韓国でも絶大な人気！優里、初の韓国アリーナ単独公演「YUURI ASIA TOUR 2025 in SEOUL」開催へ | RBB TODAY

日本のシンガーソングライター・優里が、韓国のファンと再び出会う。

優里は11月1日・2日、京畿（キョンギ）道・KINTEX第2展示場10ホールで「YUURI ASIA TOUR 2025 in SEOUL」を開催する。今年5月、初めてソウル・KSPO DOMEのステージに立ち、韓国再訪を発表していた優里。韓国での単独アリーナ公演は今回が初めてであり、大きな意味を持つ舞台となる。

今回のアジアツアーは過去最大規模。9月に東京・国立代々木競技場第一体育館からスタートし、日本各地で20公演を開催予定だ。さらに韓国を含むアジア8都市で28公演を行い、全48地域で累計25万人以上の動員が見込まれている。優里にとって、日本を越えてアジアを代表するミュージシャンへと成長する契機になりそうだ。

（写真提供＝CONCEPT.Kカンパニー、撮影：矢部志保）

東京公演では2万4000人の観客が会場を埋め尽くすなか、『カーテンコール』『シャッター』『レオ』『ドライフラワー』『ペテルギウス』『ビリミリオン』などのヒット曲を熱唱。圧巻の歌唱力と迫力あるパフォーマンスで観客を魅了した。韓国公演でも多彩なセットリストと特別なステージが用意され、現地ファンと深く交流する場となることが期待されている。

特に『ペテルギウス』は、多くのK-POPアーティストにカバーされ韓国でも広く知られる楽曲で、「J-POPの固定観念を破った曲」と評され人気を集めた。Melonチャートにランクインし、Spotify韓国チャートでも上位に入った実績を持つ。今回の公演では、韓国ファンによる『ペテルギウス』の大合唱が再び響き渡ることが予想される。

