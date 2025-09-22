『愛の不時着』夫婦ソン・イェジンとヒョンビンの息子、どれほどイケメンなのか「特にお母さんの顔に…」絶賛続く | RBB TODAY

『愛の不時着』などで知られる女優ソン・イェジンが、夫ヒョンビンとの間に生まれた息子のビジュアルについて語った。

YouTubeチャンネル「ヨジョン・ジェヒョン」にて9月21日に公開された動画で、チョン・ジェヒョンは、ソン・イェジンに「息子が本当にかわいい。やっぱり遺伝子はどうしようもないね」と話しかけた。

するとソン・イェジンは「かわいいと言いすぎると、後で見た人が『そこまでではない』と思うかもしれないから、客観的に見てほしい」と応じた。

写真を見たチョン・ジェヒョンは「お母さんの顔もそうだし、お父さんの顔もそうだし、特にお母さんの顔に赤ちゃんっぽさがある」と感嘆し、ソン・イェジンは「ありがとうございます」と答えた。

さらにチョン・ジェヒョンがソン・イェジンの幼少期の写真を公開すると、ソン・イェジンは「それを今回探してきたのですか」と驚き、チョン・ジェヒョンは「本当に驚いた。こんな顔の人がいるんだと思った」と話した。ソン・イェジンは「これ、自慢し始めたら夜が明けちゃう、大変だ」と笑いを誘った。

（画像＝「ヨジョン・ジェヒョン」）息子の写真を見せるソン・イェジン（左）とチョン・ジェヒョン

ソン・イェジンは携帯電話から息子の写真を選びながら「私に少し似ている部分がある」と話し、チョン・ジェヒョンが「そっくりならすごいね」と言うと、「子どもの姿を自慢するときはお金を払ってやるものだと言うけど、どうしよう、大変だ」と笑みを浮かべた。

最終的に動画を見せると、チョン・ジェヒョンは口をあんぐりと開けて驚き、ソン・イェジンは「男の子です」と明かした。さらに「普通は『夫に似たら』『妻に似たら』というけど、私たちはお互い自分に似てほしいと思っている」と付け加えた。

ソン・イェジンは母性についても率直に語った。「もともと赤ちゃんは好きではなかった。お母さんたちが『人生で一番良かったことは子どもを産んだこと』と言うと、頭では『そうなんだ』と思っても理解できなかった。私は赤ちゃんをかわいがるタイプではなかったのに、本当に自分の子どもは何ものにも代えられない。その愛は本当に無条件だ」と強調した。

（写真提供＝OSEN）ヒョンビン（左）とソン・イェジン

ヒョンビンとソン・イェジンの息子のビジュアルについては、今回のチョン・ジェヒョンだけでなく、知人たちが惜しみない称賛を送ったことがある。

ヒョンビンがYouTubeチャンネル「乾杯する兄シン・ドンヨプ」に出演した当時、シン・ドンヨプは「息子の写真を見たけど、本当にハンサムだった。赤ちゃんがあんなにハンサムなのは簡単なことじゃない」と驚きを示した。

（画像＝「乾杯する兄シン・ドンヨプ」）ヒョンビンの息子を絶賛するシン・ドンヨプ（右）

また、オム・ジウォンも『アラフォー息子の成長日記』に出演し、ソン・イェジンとヒョンビンの息子について「世紀のカップルだ。そして赤ちゃんも本当にハンサムで、とてもかわいい。自分の子どもじゃないけど自慢したいくらい」と語り、好奇心を高めた。

シン・ドンヨプが「ヒョンビンとソン・イェジンの息子」として、その特別な遺伝子を強調すると、オム・ジウォンは「遺伝子の力から外れることもあるのに、外れなかった。本当にかわいかった」と証言した。

なお、ソン・イェジンはヒョンビンと2022年3月に結婚し、同年11月に息子を出産した。

◇ソン・イェジン プロフィール

1982年1月11日生まれ。化粧品のCMモデルとして1999年にデビュー。2001年のドラマ『おいしいプロポーズ』の主演に抜擢され、以降はドラマ『夏の香り』、映画『ラブストーリー』など数多くの作品に出演。日本では、映画『私の頭の中の消しゴム』で知名度を上げた。2020年、ヒョンビンと共演したドラマ『愛の不時着』で好演。2021年1月にヒョンビンとの交際を認め、2022年3月に結婚式を挙げた。同年11月には男児を出産した。

