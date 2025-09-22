今にも弾けそう…韓国チアガール、圧巻美貌に目が行く夜のプライベートSHOT「ハンパない！」【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国チアガールのキム・ヒョニョンが、魅力あふれる私服姿でファンの視線を奪っている。

キム・ヒョニョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「大切な日常♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、夜の街中でドリンクをたしなむキム・ヒョニョンが写っている。茶髪のロングヘアをたなびかせ、グレーのトップスに黒のカーディガンとミニスカートを合わせた装いで、普段のチアリーディング衣装と異なりシックな雰囲気を漂わせている。

また、タイト目なトップスからは自慢のプロポーションもあらわに。思わず二度見するようなボリューム感を惜しげもなく披露し、多くのファンの目を引いていた。

投稿を目にしたファンからは、「ビューティフル♡」「可愛すぎる！」「モデル級の美貌」「ハンパない…」「大好きです」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

なお、キム・ヒョニョンは2000年9月5日生まれの25歳。2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北（キョンブク）地区大会」でスター賞と人気賞、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱（テグ）・慶北大会」で最優秀モデル賞を受賞し、2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではマレフィセントのコスプレ姿でコマーシャル部門2位に表彰されるなど、圧巻の美貌で注目を集めてきた。

現在は主にチアとして活動しており、プロサッカーKリーグの水原FC、プロバレーVリーグ男子部のソウル・ウリィカード・ウリィWONの応援団に所属している。今年からは韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダースでもチアを務める。

