『イカゲーム3』出演女優が大胆イメチェン!! 今度はカジュアルでキュートに!! | RBB TODAY

女優パク・ギュヨンがカジュアルな “可愛い女性”へと変身した。

パク・ギュヨンは9月21日午前、仁川国際空港第2旅客ターミナルを通じて「ミラノ・ファッションウィーク/グッチイベント」に出席するためイタリア・ミラノへ出国した。

この日パク・ギュヨンは、洗練され優雅なビジネスカジュアルスタイルを披露。ネイビーブルーのロングコートをメインアイテムに、クラシックでありながらモダンな雰囲気を演出した。

コートの中にはスカイブルーのシャツを重ね着し、清潔感と整った印象を与え、色のコントラストが爽やかさを引き立てた。ボトムスはコートと同じネイビートーンのワイドパンツで統一し、一体感あるセットアップルックを完成させた。

足首までの丈が優雅なシルエットを作り出し、足元にはホワイトスニーカーを合わせることでカジュアルさを加え、硬すぎない快適な雰囲気を演出した。

アクセサリーにはブラウンのレザートートバッグとブラックのキャリーケースを組み合わせ、実用性とスタイルを兼ね備えた空港ファッションの典型を見せた。全体的に抑制され品格あるカラーパレットと、快適な素材感が調和し、旅行やビジネスシーンに適した洗練されたスタイルを披露した。

世界的にヒットしたNetflixの人気ドラマ『イカゲーム』を通じてその名を広めたパク・ギュヨンは、作品ごとにまったく異なる姿へと変身するカメレオンのような演技力と、徹底した役作りによって大衆と業界から信頼を得ている。

◇パク・ギュヨン プロフィール

1993年7月27日生まれ。釜山出身。名門・延世大在学中に学生向けフリーペーパーのモデルとして活動。それを見たJYPエンタ関係者からスカウトされ芸能界へ。2018年の映画『怪物たち』（原題）では、1人2役を務めたことでも話題に。2020年には『サイコだけど大丈夫』で、キム・スヒョン演じる主人公に思いを寄せる看護師を熱演。Netflix『Sweet Home －俺と世界の絶望－』では、清純なイメージとは一転してロックな雰囲気漂うユン・ジス役を演じ、女優としての幅広さを見せた。

