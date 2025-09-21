爽やか美少年だらけ…日本人メンバー所属のAHOF、スポーティーコンセプトで雑誌カバーに初登場！【PHOTO】 | RBB TODAY

AHOFがデビュー後初めてファッション雑誌の表紙を飾った。

9月16日、ファッション誌『COSMOPOLITAN SHINE』は、AHOFと共に撮影した10月号の一部カットを公開した。

公開された写真の中でAHOFは、まるでスポーツスターに変身したかのような姿を披露。サバイバル番組『UNIVERSE LEAGUE』を経て結成されたグループのアイデンティティと、新たな挑戦に臨む彼らの歩みを象徴的に表現したコンセプトが目を引く。

（写真＝『COSMOPOLITAN SHINE』）AHOF

メンバーたちは野球のグローブやバット、バスケットボールのユニフォームなど多彩なアイテムを手に、エネルギッシュな魅力を放っている。明るい笑顔と個性豊かなスポーティーなスタイリングは、デビューアルバムで見せた姿とは異なる新たな変身を期待させる。

今回の撮影ではインタビューも行われ、AHOFは成功裏に終えたデビュー活動を振り返るとともに、次回作に関するサプライズの“ネタバレ”まで率直に語り、多彩なエピソードを披露した。

8月30日にはフィリピンで初のファンコンサートを開催し、約1万人を動員したAHOF。これについてメンバーのJLは「子どもの頃からよく来ていた会場で、AHOFとしてステージに立てて本当に感動的だった」と胸いっぱいの思いを語った。

さらに今後の活動計画についても言及。ソ・ジョンウは「カムバックの時期はまだ秘密ですが、一生懸命準備しています」と明かし、チャ・ウンギは「デビュー曲の反応がとても良かったのでプレッシャーもありましたが、本当に良い曲ばかりを詰め込んだと自信を持って言えます」と話し、2ndアルバムへの期待を高めた。

（写真＝『COSMOPOLITAN SHINE』）AHOF

AHOFのスポーティーなエネルギーが詰まったさらなる写真とインタビューは、『COSMOPOLITAN』10月号および『COSMOPOLITAN KOREA』公式ウェブサイトで公開されている。

なお、AHOFは9月20日、マカオ・アウトドアパフォーマンス会場で開催された音楽授賞式「2025 THE FACT MUSIC AWARDS」に出演した。

（記事提供＝OSEN）

■【注目】AHOFメンバー、デビュー2カ月で活動中断を発表

■【画像】日本人メンバーも涙…AHOF、デビュー7日で音楽番組1位

■【写真】AHOF、美少年が大渋滞