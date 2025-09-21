Stray Kidsが4冠、aespaが3冠!! マカオを熱く盛り上げた「2025 TMA」 | RBB TODAY

『2025 THE FACT MUSIC AWARDS』が、世界中のK-POPファンの熱い関心の中、成功裏に幕を閉じた。

韓国メディア『THE FACT』が主催し、FAN N STARと（株）ザ・スクエアENMが主管する『2025 THE FACT MUSIC AWARDS（2025 TMA）』は、9月20日マカオのアウトドア・パフォーマンス・ヴェニューで開催された。

今回の授賞式には、NEXZ、MIYAO、BOYNEXTDOOR、Stray Kids、IVE、AHOP、aespa、NMIXX、NCT WISH、ENHYPEN、ZEROBASEONE、Close Your Eyes、KIKI、TOURS、Hearts2Heartsまで、K-POPを代表するアーティストたちが総出演し、マカオの夜を華やかに彩った。TMAの“顔”を越えて象徴となった共同MCのチョン・ヒョンムとソヒョンは、今年もユーモラスかつスムーズな進行で授賞式の完成度を高めた。

Stray Kidsは「Honor of the Year」と「Record of the Year」を受賞し、計4冠を達成。aespaは「Muse of the Year」で3冠に輝いた。IVEは「Sound of the Year」、ENHYPENは「Icon of the Year」を受賞するなど、各グループがその存在感を証明した。

『2025 THE FACT MUSIC AWARDS』は、マカオ最大規模の超大型屋外公演場であり、新たなランドマークとして浮上するマカオ・アウトドア・パフォーマンス・ヴェニューで韓国の授賞式として初開催され、大きな注目を集めた。

壮大なスケールにふさわしいアーティストたちの華麗で迫力あるパフォーマンスが会場を埋め尽くし、最先端技術を駆使した多彩な演出が観客に予想を超える興奮を与えた。TMAならではの豪華なスペシャルステージも、世界のK-POPファンを魅了するに十分だった。

さらに、世界的アクション俳優兼監督のドニー・イェンが「TMA人気賞」のプレゼンターとして登場し、注目を集めた。中華圏はもちろん、ハリウッドまで席巻したトップスターである彼が、東西文化の交差点であるマカオでK-POPアーティストにトロフィーを手渡す姿は、特別かつ象徴的な瞬間となった。

ファンとアーティストが一つになるグローバル音楽祭『THE FACT MUSIC AWARDS』は、今後も豪華なアーティストラインナップ、公正かつ厳格な審査を経た受賞者選定、そしてTMAだけで見ることができる完成度の高いステージで、韓国最高峰のプレミアムK-POP授賞式としての名声を続けていく予定である。

☆2025 THE FACT MUSIC AWARDS 受賞者一覧

▶ Honor of the Year = Stray Kids

▶ Muse of the Year = aespa

▶ Sound of the Year = IVE

▶ Record of the Year = Stray Kids

▶ Icon of the Year = ENHYPEN

▶ World Best Performer = ZEROBASEONE

▶ World Best Wave = BOYNEXTDOOR

▶ Artist of the Year = Stray Kids, aespa, ENHYPEN, IVE, NMIXX, BOYNEXTDOOR, ZEROBASEONE, TOURS, NCT WISH

▶ Global Hot Trend = NEXZ, MIYAO

▶ Next Leader = Hearts2Hearts, KIKI, ALLDAYPROJECT

▶ Hottest = Close Your Eyes, AHOP

▶ TMA人気賞 = Stray Kids

▶ Today’s Choice = ENHYPEN

▶ 審査員特別賞 = aespa

