人気ドラマ多数出演の韓国女優、本日結婚!! ウェディングフォト公開 | RBB TODAY

女優キル・ウネが結婚する。キル・ウネは9月21日、ソウル某所で非芸能人の恋人と結婚式を挙げる。前日、彼女は結婚の知らせと共に、婚約者とのウェディングフォトを自ら公開した。まばゆい美貌のキル・ウネと端正な容姿の新郎が互いを見つめ合う姿からは、愛と幸せがあふれていた。

「私、結婚します！」と知らせたキル・ウネは「一生を共にしたい伴侶に出会い、人生の第2幕を始めようと思います」と綴った。

続けて「結婚式前日になってとても緊張しています」と明かし、「急いで準備を進める中で直接お会いしてお知らせすべきだったのに、そうできず申し訳ない気持ちです。結婚後にゆっくりご挨拶に伺います」と伝えた。

(写真=キル・ウネ Instagram)

さらに「式にお越しくださる方々には貴重なお時間をいただき感謝いたしますし、予定があって来られない方々も心で祝福してくださるだけで本当にありがたいです」と付け加えた。

最後に「幸せな家庭を築き、良い姿をお見せします。そして結婚しても女優として良い姿をお見せするために努力しますので、応援していただければ幸いです」と、今後も演技活動を続けていく意志を表明した。

1999年、映画で子役としてデビューしたキル・ウネは、これまで『学校2013』『バラ色の恋人たち』『オレンジ・マーマレード』『愛の温度』『アクシデント・ファミリー』『コッソンビ』など数々のドラマで活躍し、愛されてきた。特に『学校2013』では、自身と同じ名前のキル・ウネ役を演じ、強烈な存在感を放って視聴者にその名を知らしめた。

