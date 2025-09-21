亡くなる直前には“連絡断絶”も…自宅で突然この世を去った韓国女性シンガー、6周忌 | RBB TODAY

韓国の女性シンガーソングライター、ウ・ヘミさんがこの世を去って6年が経った。

ウ・ヘミさんは2019年9月21日、ソウル麻浦区望遠洞（マポグ・マンウォンドン）の自宅で亡くなった状態で発見された。31歳だった。

ウ・ヘミさんは亡くなる2日前から連絡がつかず、21日当日は警察と知人によって発見された。所属事務所は当時、「（ウ・ヘミさんが）自宅で亡くなった。悲しい知らせを伝えることになり惜しい気持ちだ」と伝えている。

当時、ウ・ヘミは新曲リリースを控えていたことが知られ、亡くなった悲しみをさらに大きくさせた。事務所によると、ウ・ヘミさんは新曲のミュージックビデオに関する打ち合わせにも出席せず、連絡もつかなかったという。

（写真＝ダウンタウンENM）生前のウ・ヘミさん

1988年4月6日生まれのウ・ヘミさんは、2012年にMnetのオーディション番組『The Voice of Korea』シーズン1に出演。パワフルなボーカルと個性溢れる魅力でTOP4に進出すると、2015年にはHIPOHOPグループLEESSANGの事務所LEESSANGカンパニーから「MIWOO（ミウ）」という活動名で本格デビューした。

デビューシングル『Broken Doll』をリリースした後、LEESANGの楽曲フィーチャリングに参加するなど、継続的に音楽活動を行った。2016年からは活動名を本名の「ウ・ヘミ」に変更していた。

亡くなる1カ月前には、作詞・作曲・編曲すべて自ら手掛けた初のEPアルバムをリリースし、シンガーソングライターとして活動の幅を広げた。

ウ・ヘミさんはリリース当時、「自分の考えを多く反映させたアルバムで私にとって意味が深い。最初は難しいが、これからも地道に音楽活動を続けていきたい」と抱負を語っていたが、このアルバムは彼女の遺作となってしまった。

悲報が伝えられるわずか4日前まで、SNSを通じてファンと積極的に交流していた。公演の出演情報を知らせ、同僚歌手の新曲を宣伝して友情を示した。

同僚、ファンを問わず多くの人々から親しまれたウ・ヘミさんには、今も哀悼の意が寄せられている。

