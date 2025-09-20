LE SSERAFIM、優雅で上品な韓服姿を披露！苦難を乗り越え輝く真珠のような圧巻の美貌【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループLE SSERAFIMが韓服（ハンボク）を着てファッション誌の表紙を飾った。

9月20日、ファッション誌『ELLE KOREA』は、公式SNSにLE SSERAFIMの韓服写真を公開した。

今回の撮影は、『ELLE KOREA』10月号の“ブックインブック”の形で製作された「スーパーELLE」の表紙に掲載された。10月の秋夕（チュソク、韓国の祭日）を控えた時期であるためで、韓服の撮影がより一層特別に感じられる。

撮影のコンセプトは“真珠”だ。グループが今まで見せた成長と未来、そして音楽的な叙事を真珠になぞらえて視覚的に表現する。5人のメンバーは、ほのかな色の韓服を着て優雅な姿を披露する。

チェウォンは簇頭里（チョクドゥリ、冠の一種）を被って、深い目つきでカメラを見つめている。宮脇咲良は、流麗な曲線が際立つ古風な韓服を完璧に着こなしている。ユンジンは、神秘的な青色の韓服を着て優雅なオーラを放っている。

（写真＝『ELLE KOREA』）上からカズハ、チェウォン、宮脇咲良

また、カズハは端正に頭を傾けて上げ、秀麗な横顔を見せ、注目を集めている。ウンチェは小物として活用した紫色の花よりも美しい姿を披露している。

5人のメンバーは、撮影後に続いたインタビューで韓服を指して、「伝統と現代の調和が美しい」と感嘆を吐いた。

また、コンセプトである“真珠”を思い出しながら「真珠は苦痛と時間が作った結果だ。私たちと似ていると思う」「貝は殻に入り込んだ異物で生じた苦痛を乗り越えて、初めて真珠を誕生させるが、忍耐を持って、苦難を賢く耐え抜く真珠のような人になりたい」と言及した。

（写真＝『ELLE KOREA』）上からウンチェ、ユンジン

現在進行中のワールドツアー「2025 LESSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’」に対する感想も忘れなかった。メンバーたちは、「私たちの力であのステージに立つことができたというのが1番意味深かった。すべてK-POPの先輩たちの努力があったからこそ、可能なことだ」と伝えた。

続けて、「言語が異なるにも関わらず、韓国語の歌詞を一緒に歌ってイヤモニを越えて聞こえるほど大きな声を出してくれて感動した」と胸が熱くなった瞬間を回想した。

なお、LE SSERAFIMのより多くの写真とインタビューは『ELLE KOREA』10月号と公式ウェブサイト、SNSなどで見ることができる。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

