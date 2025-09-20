釜山国際映画祭でイ・ビョンホンら大御所俳優たちの遅刻が多発…本人から謝罪もなく観客から反感 | RBB TODAY

渋滞が「第30回釜山国際映画祭」を訪れたスターたちに冷や汗をかかせた。しかし、ハプニングとして終わっても良かった出来事が、謝罪が一切なかったことによって、ひんしゅくを買った。

去る9月19日、釜山（プサン）映画の殿堂一帯では、「第30回釜山国際映画祭」（以下、「釜山国際映画祭」）3日目を迎え、さまざまなイベントが開催された。

しかし、週末を控えて「釜山国際映画祭」に対する反応はピークを迎えたのだろうか。スターたちの遅刻が頻繁に繰り返され、残念さが強調された。

4作目の監督作『上の階の人々』（原題）で釜山を訪れた俳優兼監督のハ・ジョンウと主演の女優コン・ヒョジン、映画『結婚披露宴』（原題）で息子の同性婚以来、初めて公の場に立った女優ユン・ヨジョン、開幕式で単独司会まで務めたうえにアクターズハウスの最後のコーナーを飾った俳優イ・ビョンホンがその主人公たちだ。

「釜山国際映画祭」で『上の階の人々』はオープントークコーナーに出席した。作品を広めるためにハ・ジョンウとコン・ヒョジン、俳優キムドンウクが参加した。しかし、イベント開始後も彼らは現れなかった。予告された開始時間から約15分が過ぎた後に姿を現したのだ。

（写真提供＝OSEN）左からコン・ヒョジン、イ・ビョンホン、ユン・ヨジョン

続けて、午後にはユン・ヨジョンの新作『結婚披露宴』チームの舞台挨拶が準備された。ところが、今回も遅刻者が発生した。アンドリュー・アン監督とユン・ヨジョンが15分近く遅刻したのだ。早くも到着した新鋭の俳優ハン・ギチャンは、大先輩と監督が来る前まで、1人でモデレーターの質問に答え、空白を埋めた。

そうかと思えば、同日夕方、釜山東南（トンナム）大学のソヒャンシアター新韓カードホールで開催された「釜山国際映画祭」のアクターズハウスでは、イ・ビョンホンが出席した。

イ・ビョンホンも会場近くの渋滞により、約5分遅れてトークに臨んだ。実際、釜山は高い人口密集度と曲がりくねった路地などにより渋滞が発生しやすく、これまでも映画祭の期間中、映画の殿堂近隣は特に渋滞がひどい場所として挙げられた。

問題は、一連の遅刻騒動の後、誰もまともに謝罪をしなかったことだ。俳優たちが到着する前までファンたちはキャンセルされたチケットまで購入して、客席を守ったが、観客に対する配慮すらなかった。渋滞のためだという司会者の短い案内がすべてだった。

相次ぐスターたちの謝罪のない遅刻は、単なるハプニングで終わる可能性のある状況であったにも関わらず、大衆の反感を買った。

（記事提供＝OSEN）

