TWICE、10月10日にスペシャルアルバムリリース決定！デビュー10周年を特別なものに | RBB TODAY

来る10月10日、ガールズグループTWICEがスペシャルアルバムをリリースする。
去る9月19日、所属事務所JYPエンターテインメントはTWICEの公式SNSに10周年タイムテーブルイメージを公開し、スペシャルアルバムのリリースを伝えた。
これによると、TWICEはプロローグフィルム、オンラインカバー、ポスター、ヒット曲およびワールドツアー配信、ミュージックビデオティザーなど、豊富なプロモーションを展開し、10月10日13時にスペシャルアルバム『TEN：The story Goes On』をリリースする。
9月20日0時に公開されたプロローグフィルムは、愉快で溌剌としたシットコムを見ているかのような面白さを届けた。
9人のメンバーが10トンの怪力ショー、10秒以内に涙を流す、10秒のときにブザーを押すなど、「10」をテーマに奇想天外なデビュー10周年に合わせた特技を見せ、見る人々を笑わせた。
動画の後半では、特技を披露するミッションを失敗した面とトロフィーを持って盛り上がる姿が続き、メンバーたちの自然な魅力が際立った。TWICEはユーモラスなコンテンツで新しいスペシャルアルバムへの世界中のONCE（TWICEのファンネーム）の期待感を高めた。
なお、TWICEのスペシャルアルバム『TEN：The story Goes On』は10月10日13時にリリース予定だ。
（記事提供＝OSEN）