BTS・RM＆V＆JUNG KOOK、ロサンゼルスのジムで鍛錬中！筋骨隆々とした体つきが話題【PHOTO】 | RBB TODAY

ボディービルダー兼タレントのマ・ソンホが、BTSのRM、V、JUNG KOOKとともにした記念ショットを公開した。

去る9月19日、マ・ソンホは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、「最初の写真は事情がたくさんあったあの写真」という文章を綴り、JUNG KOOK、歌手キム・ジョングクとともにジムで撮った写真を公開した。

また別の写真では、「LA特訓3日目のときのナムジュン（RMの本名）、テヒョン（Vの本名）、JUNG KOOK」という文章を綴った。

（写真＝マ・ソンホInstagram）1枚目：左からマ・ソンホ、JUNG KOOK、キム・ジョングク

2枚目：左からV、マ・ソンホ、JUNG KOOK、RM

写真には、アメリカ・ロサンゼルスで新しいアルバムの制作に没頭していたRM、V、JUNG KOOKの姿が盛り込まれた。

写真のなかのBTSメンバーたちは除隊後、さらにバルクアップした体つきと優れたビジュアルを披露して、視線を釘付けにした。

なお、BTSは2026年初めのカムバックを目標に、韓国とアメリカを行き来しながら新曲を準備している。

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派でもある。BTSメンバーの中で最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクはBTSのデビューの経緯について「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。最年少メンバーのJUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。兵役のため2023年12月に入隊。2025年6月10日に除隊した。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

