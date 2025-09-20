『涙の女王』女優キム・ジウォン、胸元の存在感引き立つ豪華なドレス姿！輝かしい美貌に惚れ惚れ【PHOTO】 | RBB TODAY

女優キム・ジウォンが優雅な美貌を披露した。

キム・ジウォンは最近、自身のインスタグラムを更新。

キャプションにはピンク色、赤色、緑色のハートの絵文字などを綴り、数枚の写真を投稿。

公開された写真には、華麗なジュエリーを着用し、輝く美しさを披露しているキム・ジウォンの姿が写っていた。

（写真＝キム・ジウォンInstagram

キム・ジウォンは花柄の飾りが際立つ黒いドレスを着て魅惑的な姿を見せた。自然なウェーブが入ったヘアスタイルに真っ白な肌が加わり、人を思わず惹きつける魅力と優雅なビジュアルを完成させた。

特に、キム・ジウォンは豪華なネックレスと人形のような目鼻立ちで完璧な美貌を披露し、視線を釘付けにした。優雅な姿と愛らしい雰囲気が彼女の美貌をさらに引き立たせた。

なお、キム・ジウォンは2024年、ドラマ『涙の女王』で人気を博した。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・ジウォン プロフィール

1992年10月19日生まれ。2010年にBIGBANGと共に携帯電話のCMに出演して話題を呼んだ。その後、韓国版『花ざかりの君たちへ』（2012年）、『相続者たち』（2013年）、『私が結婚する理由』（2014年）といったさまざまなドラマに出演。なかでも、2016年に放送されたドラマ『太陽の末裔』では美人軍医ユン・ミョンジュ役を好演して注目を集めた。

■【写真】色気も可愛さも！キム・ジウォンの大胆キャミ姿

■【写真】「究極の美だ！」キム・ジウォンの“モノクロ写真”

■【写真】キム・ジウォン、「美しすぎて言葉が出ない…」と話題に