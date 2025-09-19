 渡辺直美、旅番組のMCに初挑戦！憧れの吉沢亮がサプライズ登場でそのままデートへ！？ | RBB TODAY
渡辺直美、旅番組のMCに初挑戦！憧れの吉沢亮がサプライズ登場でそのままデートへ！？

『渡辺直美のニッポン0泊バカンス』ⒸTBS
渡辺直美の演技をピクサーのトップが絶賛！ 『星つなぎのエリオ』ワールドプレミア開催 | RBB TODAY
画像
日本時間6月11日、アメリカ・ロサンゼルスのエル・キャピタン・シアターにてディズニー＆ピクサーの最新作『星つなぎのエリオ』のワールドプレミアが開催された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/13/231592.html続きを読む »

渡辺直美×レディー・ガガの対談動画が話題！「レディーガガってこんなに優しい雰囲気の人なんだ」 | RBB TODAY
画像
18日に更新された渡辺直美のYouTube動画に、歌手のレディー・ガガが登場。急上昇ランキング1位を獲得するほど注目を集めている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/03/19/227268.html続きを読む »

　28日よる9時から2時間スペシャルで放送される『渡辺直美のニッポン0泊バカンス』（TBS）で、ニューヨークを拠点に活動する渡辺直美が旅番組のMCに初挑戦する。

『渡辺直美のニッポン0泊バカンス』ⒸTBS

　同番組は、世界中にトレンドを発信し続ける渡辺が、日本で行きたい場所ややりたいことを豪華ゲストとともに体験する旅バラエティだ。渡辺が旅番組のMCを務めるのは今回が初となる。

『渡辺直美のニッポン0泊バカンス』ⒸTBS

　今回のロケでは豪華ゲストが続々登場する。新火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』から主演の夏帆、竹内涼真が参戦。佐野勇斗（M!LK）、普段から直美と親交のある大悟（千鳥）、飯尾和樹（ずん）、関町知弘（ライス）も参加し、一緒に埼玉・秩父に日帰り旅へ向かう。

『渡辺直美のニッポン0泊バカンス』ⒸTBS

　さらに、直美が憧れる俳優・吉沢亮がサプライズゲストとして登場し、そのままデートへ発展する展開も。憧れの吉沢を目の前に直美も「タジタジ」になる場面が見どころとなっている。


《アルファ村上》

