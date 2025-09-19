渡辺直美、旅番組のMCに初挑戦！憧れの吉沢亮がサプライズ登場でそのままデートへ！？ | RBB TODAY

28日よる9時から2時間スペシャルで放送される『渡辺直美のニッポン0泊バカンス』（TBS）で、ニューヨークを拠点に活動する渡辺直美が旅番組のMCに初挑戦する。

『渡辺直美のニッポン0泊バカンス』ⒸTBS

同番組は、世界中にトレンドを発信し続ける渡辺が、日本で行きたい場所ややりたいことを豪華ゲストとともに体験する旅バラエティだ。渡辺が旅番組のMCを務めるのは今回が初となる。

『渡辺直美のニッポン0泊バカンス』ⒸTBS

今回のロケでは豪華ゲストが続々登場する。新火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』から主演の夏帆、竹内涼真が参戦。佐野勇斗（M!LK）、普段から直美と親交のある大悟（千鳥）、飯尾和樹（ずん）、関町知弘（ライス）も参加し、一緒に埼玉・秩父に日帰り旅へ向かう。

『渡辺直美のニッポン0泊バカンス』ⒸTBS

さらに、直美が憧れる俳優・吉沢亮がサプライズゲストとして登場し、そのままデートへ発展する展開も。憧れの吉沢を目の前に直美も「タジタジ」になる場面が見どころとなっている。