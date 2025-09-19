純烈、福岡・博多でクリスマスディナーショー開催決定！冬にまつわる名曲を披露 | RBB TODAY

12月20日、福岡県博多のGRAND FESTA HAKATAにて『純烈 クリスマスディナーショー』が開催される。

Grand Festa Hakata

純烈は2007年に結成された、元戦隊ヒーロー俳優を中心とする3人組ムード歌謡コーラスグループ。メンバーは酒井一圭、白川裕二郎、後上翔太で、平均身長は183cm。2010年6月23日に『涙の銀座線』でユニバーサルミュージックからメジャーデビュー。2025年は1月に明治座、2月に新歌舞伎座で座長公演を実施。11月には御園座での初座長公演も決定している。さらに初のドキュメンタリー映画『純烈ドキュメンタリー 死ぬまで推すのか』が9月5日から公開されており、話題を集めている。

調理風景

現在ライブ等で益々精力的な活動を続ける純烈が、クリスマスソングや冬にまつわる数々の名曲などを披露。ディナーショーは10月10日正午から予約開始が開始される。チケット料金は全席指定 33,000円(税込)で、飲み放題付き特製コース料理が提供される。

※『純烈 クリスマスディナーショー』概要